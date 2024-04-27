Robert Downey Jr.'ın geri dönüş isteği tartışmalara yol açtı: Iron Man geri mi dönüyor?

Yayınlanma: 27.04.2024 - 21:15

Güncelleme: 27.04.2024 - 21:15

Robert Downey Jr.'ın Marvel Sinematik Evreni'ne dönüşüne ilişkin tartışmalar devam ediyor. Esquire dergisine verdiği röportajda, Downey Jr.'ın Tony Stark/Iron Man olarak geri dönmeye istekli olduğunu söylemesi, hayranları heyecanlandırdı. Karakterin "Avengers: Endgame" filminde trajik bir şekilde öldürülmesine rağmen, MCU'nun çoklu evren yapısı, geri dönüş ihtimalini açık bırakıyor.

Ancak, "Avengers: Endgame" filminin yönetmenleri Joe ve Anthony Russo, Downey Jr.'ın geri dönüşüyle ilgili belirsizliklerin olduğunu dile getirdiler. Anthony Russo, bu konuda net bir fikirleri olmadığını belirtirken, Joe Russo, Iron Man'in hikayesini sonlandırdıklarını ve tekrar açmanın Marvel'ın işi olduğunu ifade etti.

Marvel Stüdyoları başkanı Kevin Feige ise daha önce yaptığı açıklamalarda, Iron Man'in ölümünün bir son olduğunu ve bu anın dokunulmaz kalacağını belirtmişti. Ancak, Downey Jr.'ın dönüş isteği sonrasında, Feige'nin tutumunda bir değişiklik olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Downey Jr. ise MCU'ya geri dönme konusunda istekli olduğunu ve karakterin onun DNA'sının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade ediyor. Ancak, her şeyin son kararı Marvel'ın patronu Kevin Feige'e ait gibi görünüyor.

Marvel hayranları, karakterin geri dönüşü konusundaki gelişmeleri merakla bekliyor.