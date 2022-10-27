Jesse Stone: İnce Buz filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2009 yılında vizyona giren Jesse Stone: İnce Buz filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Jesse Stone: İnce Buz filminin konusu ne, oyuncuları kim? Jesse Stone: İnce Buz filminin IMDb puanı kaç?
Jesse Stone: İnce Buz, yönetmenliğini Robert Harmon'ın yaptığı, senaryosunu Michael Brandman ve Robert B. Parker'ın yazdığı ABD yapımı suç gerilim filmidir.
JESSE STONE: İNCE BUZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Jesse Stone ve onun polis arkadaşı Healey, suikaste uğrarlar. Suikastin ardından Jesse için Boston Polisi tarafından soruşturma başlatılır. Stone'un attığı her adım Paradise sakinlerinin aradığı suçluların lehine olmaya başlar.
JESSE STONE: İNCE BUZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tom Selleck
Kathy Baker
Kohl Sudduth
Leslie Hope
JESSE STONE: İNCE BUZ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Jesse Stone: İnce Buz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlenmiştir.
Video Haberler
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Vekil transferine bir yenisi daha eklendi
- Ünal’ın sözleri Erdoğan'ı kızdırdı
- HDP, Gelecek ve DEVA'yı yok saydı
- Fakıbaba’nın milletvekilliği düştü
- Mahkemeden 'Gülşen' kararı
- Amerikalı savcı kimlerin telefonlarını çaldırıyor
- Milyonlarca genci ilgilendiren karar Meclis'ten geçti
- Edip Akbayram'ın konseri iptal edildi!
- Öğretmene ‘kaçak’ saydırdılar
- Anayasa Mahkemesi'nden 'sansür yasası' kararı