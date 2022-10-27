Jesse Stone: İnce Buz filminin konusu ne, oyuncuları kim?

27 Ekim 2022 Perşembe, 10:20

Jesse Stone: İnce Buz, yönetmenliğini Robert Harmon'ın yaptığı, senaryosunu Michael Brandman ve Robert B. Parker'ın yazdığı ABD yapımı suç gerilim filmidir.

JESSE STONE: İNCE BUZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Jesse Stone ve onun polis arkadaşı Healey, suikaste uğrarlar. Suikastin ardından Jesse için Boston Polisi tarafından soruşturma başlatılır. Stone'un attığı her adım Paradise sakinlerinin aradığı suçluların lehine olmaya başlar.

JESSE STONE: İNCE BUZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Selleck

Kathy Baker

Kohl Sudduth

Leslie Hope

JESSE STONE: İNCE BUZ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Jesse Stone: İnce Buz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlenmiştir.







