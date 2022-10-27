Zamanın Sınırında filminin konusu ne, oyuncuları kim?

27 Ekim 2022 Perşembe, 09:59

Zamanın Sınırında, yönetmenliğini Dmitriy Tyurin'in yaptığı, senaryosunu Aleksandr Shevtsov’un yazdığı Rusya yapımı fantastik aksiyon filmidir.

ZAMANIN SINIRINDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Taş-maden sahibi, her şeye sahip olan Mikhail Shurov'un hayatı dışarıdan mükemmel görünse de, asıl karakteri oldukça sığ ve umursamazdır. Fakat bu umursamazlığı başına gelen bir olaydan sonra tamamen ortadan kalkar: Maden ocaklarından birinde ortaya çıkan İkinci Dünya Savaşı dönemi Sovyet sığınağı ve içindeki mezar kalıntıları. Mikhail zaman yolculuğunu keşfeder ve bu keşif sırasında oradaki cesetlerin ölümüne şahit olur. Mikhail, aile tarihini aydınlatmak için bir görevi tamamlamak zorunda kalır.

ZAMANIN SINIRINDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Pavel Priluchnyy

Elena Lyadova

Igor Sklyar

ZAMANIN SINIRINDA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Zamanın Sınırında filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlenmiştir.