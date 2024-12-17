Jim Carrey, Maske devam filmi için ipucu verdi: 'Parayla ilgili değil'

Yayınlanma: 17.12.2024 - 13:17

Güncelleme: 17.12.2024 - 13:17

Komedyen ve oyuncu Jim Carrey, 1994 yapımı efsanevi fantastik komedi filmi Maske’nin olası bir devam filminde Stanley Ipkiss karakterine yeniden hayat verebileceğini belirtti.



Carrey, devam filmiyle ilgili sıcak bir yaklaşım sergileyerek, “Bu gerçekten parayla ilgili değil, şaka yapıyorum tabii. Ama kesinlikle bir şey söylemek zor. Emekli olmak istediğimi söyledim fakat aslında sadece biraz daha dinlenmek ve güç toplamak istiyordum” dedi.

Carrey, "Bazen aklınıza gerçekten harika bir fikir gelir veya çalışmaktan zevk aldığınız bir ekip her şeyi değiştirebilir" diyerek, maske karakterini yeniden canlandırmaya sıcak baktığının sinyalini verdi.





MASKE FİLMİNİN KONUSU

Maske (The Mask), 1994 yapımı, komedi ve fantastik öğeler taşıyan bir filmdir. Filmin başrolünde Jim Carrey, Stanley Ipkiss adlı sıradan bir bankacıya hayat verir. Stanley, kötü bir yaşam ve düşük özgüvenle yaşarken, bir gün eski bir maske bulur. Bu maske, eski bir tanrısal varlığa ait olup, takıldığında kullanıcısına inanılmaz güçler ve özgüven kazandırmaktadır.

Maske takıldığında, Stanley’in kişiliği tamamen değişir. Normalde sakin ve uysal olan Stanley, maske sayesinde cesur, karizmatik ve yıkıcı bir kahramana dönüşür. Maske taktıktan sonra Stanley, şehri kaosa sürüklerken, kendisini yerel bir suç çetesi ve şehri ele geçirmeye çalışan kötü adamlara karşı savaşırken bulur.

Ancak maske, sadece Stanley’in dış görünüşünü değil, aynı zamanda içindeki gizli güçleri de açığa çıkarır. Filmde, Stanley’in maske takarken gösterdiği çılgınca davranışlar ve komik maceralar öne çıkar, aynı zamanda maskeyle birlikte gelen sorumluluklar ve tehlikeler de ele alınır. Film, gerçek dünyaya ait olmayan fantastik unsurlar ve Jim Carrey’nin enerjik performansıyla dikkat çeker.