Yayınlanma: 25.01.2024 - 11:41

Güncelleme: 25.01.2024 - 11:41

Jim Carrey, 1994'te muhteşem bir yıl geçirdi ve üç muhteşem komedide rol aldı: Ace Ventura: Pet Detective , Dumb and Dumber ve arada kalan The Mask. İskandinav tanrısı Loki tarafından yapılmış büyülü bir maske bulan banka memuru Stanley Ipkiss rolünü üstlendi. İşte, Jim Carrey'nin efsane filmi Maske hakkında bilinmeyen gerçekler...

1- BİR ÇİZGİ ROMANDAN İLHAM ALINDI

Maske, ilk olarak 1987'de Dark Horse Presents'ta ortaya çıkan , Mike Richardson ve Mark Badger tarafından yazılan bir çizgi roman konseptine dayanmaktadır . (Çizgi roman yaratıcıları Doug Mahnke, John Arcudi ve Chris Warner da karakterin sonraki yinelemeleri üzerinde çalışmışlardır.) Bu özellik, film çılgın bir komediye dönüştü, kaynak materyal çok daha az komikti.

2- FİLM JİM CARREY İÇİN YAZILDI

The Mask üzerinde çalışmalar devam ederken Carrey hâlâ In Living Color'daki çalışmasıyla ve Peggy Sue Got Married (1986) ve Earth Girls Are Easy (1989) gibi filmlerdeki bir dizi yardımcı rolüyle tanınıyordu. Ancak Chuck Russell, 1986'da Rodney Dangerfield komedisi Back to School'un yapımcılığını üstlendiği zaman sayesinde aktörden oldukça haberdardı . (Dangerfield ve Carrey arkadaştı.) Her ne kadar New Line rol için Rick Moranis ve Robin Williams'ı düşünse de Carrey ön sıralarda yer aldı.

3- MASKE CAMERON DİAZ'IN İLK FİLMİYDİ

Süpermodel Anna Nicole Smith, Russell'ın Stanley'nin kalbini fetheden şarkıcı Tina rolü için düşündüğü birkaç kadından biriydi . Sonunda Russell, henüz uzun metrajlı oyunculuk kredisine sahip olmayan bir model olan Cameron Diaz'da karar kıldı.

4- CARREY'İN MASKE'NİN DEVAM FİLMİNDE YER ALMASI GEREKİYORDU

New Line , 1993'te Carrey'i The Mask'a imza attığında anlaşma , filmin muazzam başarısı ve Carrey'nin gişe çekiciliği göz önüne alındığında büyük olasılıkla görünen bir devam filmi için de bir hüküm içeriyordu . Takip için kendisine 10 milyon dolara kadar ödeme yapılacaktı. Hiçbir zaman gerçekleşmedi. New Line yine de bir devam filmi çekti: 2005 yapımı , Jamie Kennedy'nin başrolünü oynadığı Son of the Mask sadece 17 milyon dolar kazandı .