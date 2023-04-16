John Wick’in dizisi geliyor!

Dünyanın en popüler aksiyon film serilerinden biri olan John Wick’in 4. filmi sinemalarda vizyona girmişti. Şimdi ise John Wick evreninde geçen bir dizi geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2023 - 14:51
John Wick’in dizisi geliyor!
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Başrolünde Keanu Reeves’in bulunduğu sevilen aksiyon film serisi John Wick, emekliliğe ayrılmış bir suikastçının hikayesini konu alıyor.

Geçen ay 4. filmi vizyona giren serinin şimdi ise The Continental adlı dizisi geliyor.

Dizi, filmlerde yer alan suikastçıların toplandığı The Continental otel zincirini konu alacak ve 1970’lerin New York şehrinde geçecek.

Filmlerde yer alan Ian David McShane’in canlandırdığı Winston Scott karakteri de dizide yer alacak.

Peacock platformunda yayınlanacak olan dizi üç bölümden oluşacak.

Dizinin yönetmenliğini ise Charlotte Brandstom ile Albert Huges üstlenecek.

The Continental 2023’ün Eylül ayında yayınlanacak.


John Wick John Wick dizisi The Continental

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