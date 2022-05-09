Johnny Depp - Amber Heard davası: İftira ile suçlanan eski eş hangi iddiaları ortaya koydu?

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 06:59

Getty Images Heard iki günlük ifade sürecinde birçok kere ağladı.

Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki 50 milyon dolarlık iftira davasına bir ay geride kaldı. Son bir haftada ise dünya kamuoyu, ifade vermeye başlayan Heard'ün kimi şoke edici iddialarını dinledi.

Saatler süren ifadeler sırasında, fiziksel şiddet kadar, cinsel şiddete dair de iddialar da dile getirildi.

36 yaşındaki Heard, Depp'in kendisine evlenmelerinden kısa süre sonra dövme konuşması sırasında tokat attığını öne sürdü.

Heard dövmede "Vino Forever" (Sonsuza kadar Şarapçı) yazmasına gülmesi üzerine Depp'in kendisine tokat attığını söyledi.

"Güldüm ve suratımın ortasına tokat attı." diyen Heard, "Bu hayatımı değiştirdi, bundan geri dönüş olmadığını biliyordum" şekilde ifade verdi.

Depp, bu konu ile ilgili olarak bir kavga yaşanmadığını, dahası Heard'ün kendi ismini vücuduna dövme yapmasını istediğini savunmuştu.

Heard'e göre, ünlü aktörün sinir krizlerinin sebebi genellikle kıskançlık oluyordu.

"Beni aldatmakla suçluyordu" diyen Heard, kendisinin sürekli o kişiyle ya da bu kişiyle yatmadığını söylemek zorunda kaldığı yönünde ifade verdi.

Johnny Depp kendi ifadesi sırasında o dönem eşi olan Heard'ün aktör James Franco ile ilişkisi olduğunu iddia etmişti.

"BANA SIRTIMDAN TEKME ATTI. YERE DÜŞTÜM"

Heard de ifadesinde Franco konusundaki sorulara yanıt verdi.

Depp'in Franco'dan nefret ettiğini savunan Amber Heard, bir uçak yolculuğu sırasında da Franco ile ilişki yaşadığı iddiasıyla Depp tarafından tekmelendiğini savundu.

Getty Images Depp hiçbir zaman şiddet uygulamadığını savunuyor.

Boston - Los Angeles arasındaki uçak yolculuğunda, Depp'in Franco konusunda üzerine gelmeye başladığını iddia eden Heard şunları söyledi:

"Bana sırtımdan tekme attı. Yere düştüm. (Uçaktaki) kimse bir şey söylemedi. Hiç kimse bir şey yapmadı. İğne yere düşse duyulacak kadar sessizdi uçak"

Depp ise aynı yolculukta, Heard'ün kendisini sözlü olarak taciz ettiğini ve bunun üzerine kendisini uçak tuvaletine kilitlediğini öne sürmüştü.

58 yaşındaki Depp'in uyuşturucu kullandığı durumlar da davada sürekli gündeme geliyor.

Amber Heard ilk kez tokat yediği gün, Depp'in önünde bir kavanoz dolusu kokain olduğunu öne sürdü.

Depp ise bu ifade sırasında gülerek, avukatına baktı.

Johnny Depp bir tür opioid olan Roxycodone'a bir dönem bağımlı olduğunu da mahkemede kabul etti.

Ancak 2014 yılında bu ilaçtan kurtulduğunu ve sonrasında alkol ve uyuşturucu ile "sağlıklı" bir ilişkisi olduğunu iddia etti.

Ancak Heard, eski eşinin uyuşturucuyu çok kullandığını tarif ederken, "Kendinden geçer, hasta olur ve kendini kontrol edemezdi" dedi.

Heard'ün anlatımına göre, ünlü aktör bir olayda çocuklarının önünde de aşırı alkollüydü.

Getty Images Dava Virginia eyaletinde görülüyor.

Söz konusu tatil sırasında Harry Potter'ın yazarı JK Rowling'e yatını satmak zorunda olmaktan dolayı üzgün olan Depp'in içki içmeye başladığını, 14 yaşındaki kızını üzen hareketler yaptığını anlattı:

"Kendini bottan attı. Korkutucu bir andı. Kendinde olan birinin yapmayacağı bir hareketti." diyen Heard, Depp'in 14 yaşındaki kızının ağlamaya başladığını anlattı.

Bunun üzerine Depp'in, çocuklarının önünde kendisine alkolik olarak göstermekle suçladığını ve yat içinde duvara vurduğunu iddia etti.

CİNSEL SALDIRI VE TACİZ İDDİASI

Jüri heyeti, iki ayrı olaya ilişkin Heard'ün cinsel taciz ve saldırı iddiasını dinledi.

2013 yılının Mayıs ayındaki olayda Depp'in, bir kadının ona ilgi gösterdiği iddiasıyla sinirlendiğini anlattı.

Heard, "Kadın üzerime eğildi ve başını omzuma koydu. Elini de omuzuma attı" dedikten sonra Depp'in çok sinirlendiğini iddia etti.

Aynı ifadede araca döndükleri sırada kavganın şiddetlendiğini ve iç çamaşırını yırtan Depp'in o bölgesinde kokain aradığını öne sürdü.

Mahkemede bundan önce ifade veren psikolog Dawn Hughes, Heard'ün kendisine bu olayı anlattığını savundu.

Tüm ifade sürecinin en şoke edici anlarından biri Heard'ün Depp'i şişe ile cinsel saldırı uygulamakla suçlaması oldu.

38 yaşındaki aktris eski eşinin kendisine bir içki şişesi ile cinsel saldırı yaptığını gözyaşları içinde iddia etti.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Mahkeme gelecek hafta oturumlarına ara veriyor.

16 Mayıs'ta jüri yeniden Heard'ün ifadelerini dinlemeye başlayacak.

Bir süre daha kendi avukatlarının sorularına yanıt verecek olan Amber Heard daha sonra, Depp'in avukatları tarafından çapraz sorguya alınacak.

Şu ana dek kamuoyu, dikkat çekici oranda Depp'in yanında saf tutuyor.

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TikTok, Twitter ve YouTube'da Depp'in birçok hayranı, eski eşin kariyerini baltalamak için bu adımı attığı yönünde görüş paylaşıyor.

Ancak BBC'ye konuşan avukat Ryan Baker, mahkeme özelinde Depp'in mücadelesinin daha zor olduğu görüşünü dile getiriyor:

"Jürinin Johnny Depp tarafında olması, Amber Heard'ün anlattıklarını tamamen gözardı etmeyi ve onun yalan söylediğini düşünmeleri ile mümkün. Jürinin Heard'ün anlattıklarının birazının doğru olduğuna inanması yeter."

DAVANIN BAŞLANGICI

Depp, Heard'ün kendisi hakkında yazdığı bir makalede kullandığı ifadeler nedeniyle dava açtı. Ünlü aktör bu makale yüzünden oyunculuk kariyerinin tehlikeye girdiğini savunuyor.

36 yaşındaki Heard, bu yazıda kendisini "ev içi şiddet kurbanlarını temsil eden bir toplumsal figür" olarak tanımlıyordu.

Depp, 2018 tarihli makalede ismi geçmese de bu yazı sonrası itibar kaybına uğradığını iddia etti ve eski eşinden 50 milyon dolar istedi.