Johnny Depp İstanbul'a geliyor
Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp, Amber Heard'le olaylı davalarının ardından İstanbul'a geliyor. Depp, 2012'den beri içinde yer aldığı rock grubu Hollywood Vampires ile 10 Haziran 2023'te İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.
Johnny Depp, 2012 yılından beri içinde yer aldığı Hollywood Vampires adlı rock grubuyla 10 Haziran 2023'te İstanbul'da konser verecek.
NTV'nin aktardığı habere göre; pandemi nedeniyle ertelenen konser gelecek yıl Lifepark'ta yapılacak.
BİLETLER 890 TL'DEN BAŞLIYOR
Hollywood Vampires, Depp'le bir dönemin efsane rock müzisyenleri Alice Cooper ve Joe Perry'yi bir araya getiriyor. Grup ismini, The Who'un efsane davulcusu, rock tarihinin en önemli figürlerinden Alice Cooper'ın 70'lerde açtığı, ünlülerin müdavimi olduğu rock kulübünden alıyor.
Grupta Jonny Depp, hem şarkı söylüyor hem de bas gitar, ritm ve klavyelerde yer alıyor. Konserin biletleri 890 TL'den başlıyor, 3 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor.
Video Haberler
- Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye ceza
- Şoför kaza yaptı, camları yumrukladı
- 'Bahçeli erken seçim çağrısı yapabilir'
- 'Vakalar arttı, ölümcüllüğü azaldı'
- Üçüncü ittifak için tarih verildi
- Fenalaşan hamile yolcuyu sırtında hastaneye taşıdı
- İmamoğlu: '85 milyar TL'lik rant sağlanmış'
- Köylerde 'kablo hırsızlığı' yapan 3 şüpheli tutuklandı
- Bakan Nebati'den otomotivde fahiş fiyat açıklaması
- Maltepe'de tehlikeli anlar: Yan yatan gemiye girdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Finlandiya Başbakanı'nın elbisesinin fiyatı gündem oldu
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- İran'dan Salman Rüşdi açıklaması
- Beklenen akaryakıt zammı kesinleşti!
- Baraj kalktı, kontenjanlar doldu
- Liderlerin sözleri gündeme getirdi
- Tıp fakülteleri tercih sıralamasında geriye düştü
- Kılıçdaroğlu'ndan 'indirim' tepkisi
- İndirim değil zam oldu!