Johnny Depp İstanbul'a geliyor

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp, Amber Heard'le olaylı davalarının ardından İstanbul'a geliyor. Depp, 2012'den beri içinde yer aldığı rock grubu Hollywood Vampires ile 10 Haziran 2023'te İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2022 Salı, 11:07
Johnny Depp İstanbul'a geliyor
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Johnny Depp, 2012 yılından beri içinde yer aldığı Hollywood Vampires adlı rock grubuyla 10 Haziran 2023'te İstanbul'da konser verecek.

NTV'nin aktardığı habere göre; pandemi nedeniyle ertelenen konser gelecek yıl Lifepark'ta yapılacak.

BİLETLER 890 TL'DEN BAŞLIYOR

Hollywood Vampires, Depp'le bir dönemin efsane rock müzisyenleri Alice Cooper ve Joe Perry'yi bir araya getiriyor. Grup ismini, The Who'un efsane davulcusu, rock tarihinin en önemli figürlerinden Alice Cooper'ın 70'lerde açtığı, ünlülerin müdavimi olduğu rock kulübünden alıyor.

Grupta Jonny Depp, hem şarkı söylüyor hem de bas gitar, ritm ve klavyelerde yer alıyor. Konserin biletleri 890 TL'den başlıyor, 3 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor.


Johnny Depp İstanbul konser Hollywood

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