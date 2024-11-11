'Joker: İkili Delilik' filminin oyuncusu: 'O kadar kötüydü ki nefret edilecek bir şey bile değildi'

Yayınlanma: 11.11.2024 - 12:42

Güncelleme: 11.11.2024 - 12:42

"Joker: İkili Delilik" (Joker: Folie à Deux) filminde ufak bir rol üstlenen komedyen Tim Dillon, katıldığı The Joe Rogan Experience programında Todd Phillips'in yönettiği Joker devam filmini ağır bir dille eleştirerek “şimdiye kadar yapılmış en kötü film” olarak nitelendirdi.

Variety’nin aktardığına göre, Dillon, ilk Joker filmi sonrası yapımcıların filmin yanlış mesaj verdiğini düşündüğünü, bu nedenle bambaşka bir yöne kaydıklarını söyledi. Dillon, “Sonunda Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın çılgınca dans ettiği bir noktaya geldiler,” diyerek filmi eleştirdi.

Filmin çekim sürecinden bahseden Dillon, Arkham Asylum sahnelerinde “Bu ne böyle?” diyerek şaşkınlığını dile getirdiğini, set arkadaşlarının ise “Bu çok fena patlayacak dostum” dediklerini anlattı. Dillon, filmin bir konusunun olmadığını belirterek, “O kadar kötüydü ki nefret edilecek bir şey bile değildi” dedi.

Çoğunlukla olumsuz eleştiriler alan film, gişede beklenen başarıyı yakalayamadı. Yurt içinde ve dünya çapında toplam 204 milyon dolar hasılat elde eden Joker: İkili Delilik, 2019'daki orijinal filmin 1 milyar dolarlık hasılatının oldukça gerisinde kaldı.