Dune: Çöl Gezegeni filminin konusu ne, oyuncuları kim?

28 Kasım 2022 Pazartesi, 10:37

Dune: Çöl Gezegeni (Dune), yönetmenliğini Denis Villeneuve, senaryosunu ise Frank Herbert ve Jon Spaihts'in üstlendiği, 2021 yapımlı bir dram/bilim kurgu filmidir.

DUNE: ÇÖL GEZEGENİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Efsanevi ve duygu yüklü bir kahramanın yolculuğunu konu edinen ''Dune'', ailesinin ve halkının geleceğini garanti altına almak için evrendeki en tehlikeli gezegene seyahat etmesi gereken ve akıl almaz, büyük bir yazgıyla doğan, parlak ve yetenekli bir genç olan Paul Atreides'in hikâyesini anlatıyor. Kötü güçler, insanlığın en büyük potansiyelini ortaya çıkarabilecek bir meta olan, gezegende var olan en değerli kaynağın özel temini için çatışmaya girerken yalnızca korkularını yenebilenler hayatta kalacaktır.

DUNE: ÇÖL GEZEGENİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Timothée Chalamet

Rebecca Ferguson

Oscar Isaac

Josh Brolin,

DUNE: ÇÖL GEZEGENİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Dune: Çöl Gezegeni filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlenmiştir.