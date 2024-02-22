Korku gerilim filmi 'Weapons' Josh Brolin ile güçleniyor

Yayınlanma: 22.02.2024 - 23:10

Güncelleme: 22.02.2024 - 23:10

Ünlü aktör Josh Brolin, Zach Cregger'in yöneteceği korku gerilim filmi "Weapons"ın başrolü için görüşmelerde bulunuyor.

Cregger, geçen yıl çekimlerine başlanması planlanan ve "Barbarian"ın devamı niteliğindeki bu film için senaryoyu yazdı. Ancak senarist ve oyuncu grevleri nedeniyle prodüksiyon başlangıcı 2023 sonbaharına ertelendi. Bu gecikme, önceki başrol oyuncusu Pedro Pascal'ın yaz aylarında çekilecek olan "Fantastic Four" filmine olan taahhüdüyle çakıştı.

Film, çok öykülü bir korku destanı olarak tanımlanan ve yönetmen Paul Thomas Anderson'ın 1999 yapımı filmi "Magnolia"ya benzer bir tonu olan "Weapons"ın gizli senaryosuna odaklanacak. Proje, "Barbarian"ın yapımcılığını üstlenen ekibin bir araya gelmesini sağlayacak. Zach Cregger, Roy Lee, J.D. Lifshitz, Raphael Margules ve Miri Yoon yapımcı kadrosunda yer alacak.

Eğer anlaşma sağlanırsa, bu film Josh Brolin'in korku türündeki ilk deneyimi olacak. Daha önce bilimkurgu ve çizgi roman filmlerinde yer alan Brolin, Denis Villeneuve'ün yönettiği "Dune: Part Two" filminde savaş ustası Gurney Halleck rolünü canlandıracak. Ayrıca, Amazon'un neo-Western bilimkurgu dizisi "Outer Range"de rol alacak ve dizinin yapımcılığını üstlenecek; hatta bu sezon bir veya iki bölümü yönetecek. "Weapons"ın çekimleri başladığında, Brolin yoğun bir çizelgede yer alacak.