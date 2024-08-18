Yayınlanma: 18.08.2024 - 11:51

Güncelleme: 18.08.2024 - 11:51

Dünyaca ünlü Fransız aktör Alain Delon 88 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü aktörün hayatı ve biyografisi hakkındaki bilgiler yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, ünlü aktör Alain Delon kimdir? Fransız aktör Alain Delon kaç yaşında, neden öldü? İşte, ayrıntılar...

ALAIN DELON KİMDİR?

Fransız sinemasının efsanevi isimlerinden biri olan Alain Delon, yakışıklılığı ve karizmatik duruşuyla dünya sinemasının unutulmaz aktörlerinden biridir. 1935 yılında Fransa'nın Sceaux kasabasında doğan Delon, oyunculuk kariyerine başlamadan önce birçok farklı işte çalıştı. 1950'li yılların sonunda sinema dünyasına adım atan Alain Delon, kısa sürede Fransız sinemasının en tanınmış yüzlerinden biri haline geldi.

Erken Yaşamı ve Kariyerinin Başlangıcı

Alain Delon, oldukça zor bir çocukluk dönemi geçirdi. Ailesi, o henüz küçük bir çocukken ayrıldı ve Delon, annesi tarafından büyütüldü. Zorlu bir eğitim sürecinin ardından genç yaşlarda orduya katıldı ve Fransız Deniz Kuvvetleri’nde görev yaptı. Askerlik hizmeti sonrasında Paris’e dönen Delon, burada çeşitli işlerde çalıştıktan sonra 1957 yılında sinema dünyasına adım attı. İlk yıllarında ufak rollerle başlayan kariyeri, 1960 yılında çekilen Rocco ve Kardeşleri (Rocco e i suoi fratelli) filmiyle büyük bir çıkış yaptı.

Uluslararası Şöhreti ve Başarıları

Delon, 1960’lı yıllarda Fransız sinemasının yanı sıra uluslararası arenada da tanınan bir aktör haline geldi. Le Samouraï (1967) ve L'Éclipse (1962) gibi filmlerle sadece Fransa'da değil, dünya genelinde büyük beğeni topladı. Karakteristik yüz hatları ve soğukkanlı oyunculuğuyla sinema izleyicisinin aklında yer eden Delon, kariyeri boyunca birçok farklı türde rol aldı. Ancak en çok suç ve dram türündeki filmlerle özdeşleşti.

Özel Hayatı ve Etkisi

Alain Delon, sadece sinemadaki başarılarıyla değil, özel hayatıyla da sıkça gündeme geldi. Birçok ünlü isimle yaşadığı ilişkiler ve medyatik yaşamı, onu sadece bir aktör olarak değil, aynı zamanda bir ikon olarak da tanınır kıldı. Delon, hem Avrupa sinemasının hem de dünya sinemasının önemli bir figürü olarak kariyerine yıllar boyunca devam etti.

ALAIN DELON NEDEN ÖLDÜ?

Delon'un ölüm sebebi, 2019 yılında geçirdiği felçten sonra sağlık durumunun giderek kötüleşmesi olarak kaydedildi. Fransız medyasına göre, Delon'un sağlık durumunu daha da kötüleştiren başka ciddi bir rahatsızlığı da bulunmaktaydı. Yaşamı boyunca sinema dünyasına büyük katkılar sunan Delon, ölümüyle sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Aile basın açıklamasında "Alain Fabien, Anouchka, Anthony ve (köpeği) Loubo, babalarının ölümünü duyurmaktan derin üzüntü duyuyorlar. Douchy'deki evinde, üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata veda etti. Bu son derece acı verici yas döneminde onun mahremiyetine saygı göstermenizi rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ALAIN DELON'UN ROL ALDIĞI FİLMLER

Alain Delon, kariyeri boyunca birçok unutulmaz filmde rol almış ve Fransız sinemasının en önemli aktörlerinden biri olmuştur. İşte Alain Delon'un rol aldığı bazı önemli filmler:

Quand la femme s'en mêle (1957)

Christine (1958)

Sois belle et tais-toi (1958)

Plein Soleil (1960)

Rocco e i suoi fratelli (1960)

L'Éclipse (1962)

Le Samouraï (1967)

La Piscine (1969)

Le Clan des Siciliens (1969)

Borsalino (1970)

Le Cercle Rouge (1970)

Mr. Klein (1976)

Notre histoire (1984)

Parole de flic (1985)

Le Retour de Casanova (1992)

L'Étranger (2004)