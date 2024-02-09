Kızılcık Şerbeti'nde bugün neler olacak?

Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bugün yeni bölümü ile ekranlarda olacak. Dizinin tutkunları bugün neler olacağını merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nde bugün neler olacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 13:06
Kızılcık Şerbeti'nde bugün neler olacak?
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Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen bölümü bugün izleyicisi ile buluşacak. Peki önceki bölümde neler oldu, bugün neler olacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 49. Bölümünde; Mustafa’nın suçlamaları karşısında sinirlenen Nilay, çocuğunu alarak evi terk eder. Nursema’ya gelir ancak Nursema haberi annesinden almıştır, kapıyı açmaz. Nilay’a, Sönmez yardım eder ve onu eve alır. Nilay tüm gerçekleri Sönmez’e anlatır. Bu arada Mustafa da kendi ailesine boşanmak istemesinin detaylarını

Kızılcık Şerbeti'nin 50. Bölümünde; Ömer, Kıvılcım’ı tekrar kazanmak için hiç vakit kaybetmeden harekete geçer. Fatih ve Doğa boşanma konusunda anlaşarak işi resmiyete dökerler ve kısa sürede boşanırlar.

BUGÜN NELER OLACAK?

Alev, Pembe’ye Abdullah’la olan ilişkilerinin bittiğini söyler. Pembe sonunda muradına ermiştir.

Umut’un dolandırıcılıktan tutuklanması Nursema’yı yıkarken, onun yardımına koşan her zamanki gibi ailesi olacaktır.

Mustafa oğluna dna testi yaptırarak kendi oğlu olduğunu öğrenir. Ama bu sefer de Nilay’a yaptığı büyük yanlıştan nasıl döneceğinin derdine düşer. Zülkar ona çeşitli akıllar vererek barışmaları için çabalar.

Kıvılcım’ın kendine karşı olan güvensizliği ve Ömer’e olan ilgisinin bitmemiş olması nedeniyle Ertuğrul büyük bir karar alarak Kıvılcım’dan ayrılır. Bu ayrılığı öğrenen Ömer, Kıvılcım’ı tekrar kazanmak için hiç vakit kaybetmeden harekete geçer.

Fatih ve Doğa boşanma konusunda anlaşarak işi resmiyete dökerler ve kısa sürede boşanırlar. Doğa anne evine döner. Pembe’nin derdi ise Fatih’in bu ayrılık acısını en kısa zamanda atlatmasıdır.


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