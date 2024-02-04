Kızılcık Şerbeti'nde senaryo değişecek mi? Yapımcı son noktayı koydu

Kızılcık Şerbeti dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, senaryonun değişeceği yönündeki tartışmalarına açıklık getirdi. Turgut, senaryo değişikliği olmayacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 17:00
Kızılcık Şerbeti'nde senaryo değişecek mi? Yapımcı son noktayı koydu
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Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen karakteri Apo'yu canlandıran Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirmesinin ardından dizinin akıbeti merak konusu oldu. ODATV'den Gözde S. Kadıoğlu'nun haberine göre; dizinin senaryosunda herhangi bir değişiklik yapılmayacak. 

TANRIÖĞEN'İN DURUMU NASIL?

Senaryonun normal akışta devam ettiğini ve dizinin bölümlerinin daha önce çekildiğini aktaran Turgut, Tanrıöğen'in Pazartesi günü yoğun bakımdan normal odaya çıkmasının beklendiği bilgisini paylaştı. 

Tanrıöğen'in iyileşme sürecini takip edeceklerini belirten Turgut, dizinin akıbeti hakkında verilen bir kararın olmadığını ifade etti. 


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