Justin Bieber, bir NFT için 1.3 milyon dolar ödedi
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, 1.3 milyon dolarlık Ethereum karşılığında Bored Ape Yacht Club koleksiyonundan bir NFT satın aldı. Bieber, söz konusu NFT'ye değerinin 5 katını verdiği için eleştirilerin hedefi oldu.
Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, pazar yeri OpenSea'deki
Bored Ape Yacht Club koleksiyonundan bir NFT satın aldı. Bieber, NFT'nin
ücretini 1.3 milyon dolar değerindeki 500 Ethereum (ETH) ile ödedi.
Daha önce de birkaç NFA alan hatta bunlardan birini
Instagram profil fotoğrafı olarak kullanan Bieber'ın bu satın alması sosyal
medyada ses getirdi.
NTV’nin aktardığı habere göre, 27 yaşındaki şarkıcının
kazıklandığı, satın alınan NFT’nin 1.3 milyon dolar edecek kadar nadir olmadığı
ve kendi fiyatından 5 kat daha fazla olduğu konuşuldu.
Justin Bieber'ın 500 ethereum karşılığında aldığı NFT'yi
satan kişinin onu sadece 0.24 Ethereum'a aldığının tespit edilmesi bu tepkileri
destekleyen ayrıntılar arasında yer aldı.
Bieber dışında ünlü rapçi Eminem, Post Malone, Stephen Curry
gibi farklı alanlardan birçok ünlü isim Bored Ape Yacht Club koleksiyonundan
NFT’ler satın almıştı.
NFT NEDİR?
NFT’nin açılımı Non-fungible token, Türkçe karşılığı ise değiştirilemez para-çip. Ethereum blok zincirinin bir parçası olan NFT’leri dijital eserlere sahip olmak için bir tür sertifika gibi düşünebilirsiniz. NFT'ler, dijital sanat eserlerini ve diğer koleksiyonları, blok zincirinde ticareti kolay, türünün tek örneği, doğrulanabilir varlıklara dönüştürür. NFT alışverişler blok zinciri teknolojisi üzerinden kayıt altına alınıyor. Bu blok zincirleri, içindeki verilerin değiştirilememesini sağlayacak şekilde şifrelenmiştir. Bu dijital varlıklar silinemezler, kopyalanamaz veya benzer bir varlıkla eşitlenemezler, çünkü her NFT varlığı kendi başına benzersizdir.
NFT NASIL YAPILIR?
Herkes bir NFT oluşturabilir. NFT’ler, bir veri kümesinin benzersiz olduğunu doğrulayan bir dizi karakter kriptografik hash’in, ilişkili olduğu blok zincirdeki önceki kayıtlarına uygun olarak oluşturulabilir. Bunun için kripto endüstrisi hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmanız gerekmiyor. Başlamadan önce, NFT'lerinizi hangi blokzincirinde yayınlamak istediğinize karar vermeniz gerekecek. Ethereum şu anda bu iş için lider blokzinciri hizmetidir. Her blok zincirinin kendi standardı, uyumlu cüzdan hizmetleri ve pazar yerleri vardır.
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