The Beatles, NFT dünyasına giriyor
Yavaş yavaş tüm ünlü isimlerin giriş yaptığı NFT dünyasının son katılımcısı The Beatles oluyor. John Lennon'ın büyük oğlu Julian Lennon, Beatles grubunun ikonik eşyalarını NFT olarak satışa sunuyor. Koleksiyonda Hey Jude şarkısının original notları, Lennon'ın kıyafet ve gitarları da var.
İngiliz rock grubu The Beatles, ikonik eşyaları ile artık
NFT dünyasında olacak.
John Lennon’ın büyük oğlu Julian Lennon, Beatles grubuna ait
eşyaları, NFT olarak satışa çıkarıyor.
NTV’nin aktardığına göre; Lennon’ın 58 yaşındaki büyük oğlu,
Beatles’tan kalma eşyaları içeren kendisine ait koleksiyondan bazı parçaları,
orijinalleri kendisinde kalmak kaydıyla dijital olarak satacak.
NFT NEDİR?
NFT’nin açılımı Non-fungible token, Türkçe karşılığı ise değiştirilemez para-çip. Ethereum blok zincirinin bir parçası olan NFT’leri dijital eserlere sahip olmak için bir tür sertifika gibi düşünebilirsiniz. NFT'ler, dijital sanat eserlerini ve diğer koleksiyonları, blok zincirinde ticareti kolay, türünün tek örneği, doğrulanabilir varlıklara dönüştürür. NFT alışverişler blok zinciri teknolojisi üzerinden kayıt altına alınıyor. Bu blok zincirleri, içindeki verilerin değiştirilememesini sağlayacak şekilde şifrelenmiştir. Bu dijital varlıklar silinemezler, kopyalanamaz veya benzer bir varlıkla eşitlenemezler, çünkü her NFT varlığı kendi başına benzersizdir.
NFT NASIL YAPILIR?
Herkes bir NFT oluşturabilir. NFT’ler, bir veri kümesinin benzersiz olduğunu doğrulayan bir dizi karakter kriptografik hash’in, ilişkili olduğu blok zincirdeki önceki kayıtlarına uygun olarak oluşturulabilir. Bunun için kripto endüstrisi hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmanız gerekmiyor. Başlamadan önce, NFT'lerinizi hangi blokzincirinde yayınlamak istediğinize karar vermeniz gerekecek. Ethereum şu anda bu iş için lider blokzinciri hizmetidir. Her blok zincirinin kendi standardı, uyumlu cüzdan hizmetleri ve pazar yerleri vardır.
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