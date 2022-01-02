Ünlü rapçi Eminem, yüz binlerce dolarlık ilk NFT yatırımını yaptı

02 Ocak 2022 Pazar, 16:47

Fotoğraf: AFP

Her geçen gün daha da popülerleşen NFT’ler, blok zinciri teknolojisiyle depolanan fotoğraf video, tweet gibi verilerin dijital varlık olarak sertifikalandırılması anlamına geliyor. NFT'lerin küresel dünyada, sanatı ve dijital evreni demokratikleştirdiği düşünülüyor.

WebTekno'nun aktardığı habere göre; son yıllarda ortaya çıkan ve özellikle son aylarda gündemden düşmeyen NFT’ler, dünyayı demokratikleştirmesi bir yana eşitsizliğin günümüzdeki bir göstergesi olarak nitelendiriliyor.

EMİNEM'DEN İLK NFT YATIRIMI

Dünyada artık pek çok insan yatırımlarını dijital varlıklara yöneltiyor. Türkiye'de de Acun Ilıcalı’dan Cem Yılmaz’a, pek çok kişi bu alanda çalışmalarını sürdürüyor. Birkaç ay önce komedyen Cem Yılmaz, dijital ortamda yaptığı çizimleri Blockchain teknolojisi ile imzalayıp NFT olarak satışa sundu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bugün Polygon altyapısını kullanarak tasarladıkları NFT platformu Eneftio'yu tanıttı.

Günümüzde yalnızca yatırımlarda değil hediyelerde de NFT’lerin yer almasına şahit oluyoruz. NFT’lerin hediye edilmesinin ülkemizdeki en büyük örnekleri de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elon Musk’a uzay temalı NFT hediye etmesi; AKP İstanbul İl Başkanı'nın, Erdoğan'a "İstanbul’un Dijital Anahtarı" adlı NFT’yi hediye etmesi olabilir.

Son olarak yatırımlarını değiştirilmesi mümkün olmayan dijital varlıklara yani NFT’lere çeviren bir başka kişi de Amerikalı Rapçi Eminem oldu. Ünlü rapçi, Bored Ape Yacht Club NFT koleksiyonundan 450 bin dolar (123.45 Ethereum) değerindeki #9055 numaralı NFT’yi satın aldı.

NFT NEDİR?

NFT’nin açılımı Non-fungible token, Türkçe karşılığı ise değiştirilemez para-çip. Ethereum blok zincirinin bir parçası olan NFT’leri dijital eserlere sahip olmak için bir tür sertifika gibi düşünebilirsiniz. NFT'ler, dijital sanat eserlerini ve diğer koleksiyonları, blok zincirinde ticareti kolay, türünün tek örneği, doğrulanabilir varlıklara dönüştürür. NFT alışverişler blok zinciri teknolojisi üzerinden kayıt altına alınıyor. Bu blok zincirleri, içindeki verilerin değiştirilememesini sağlayacak şekilde şifrelenmiştir. Bu dijital varlıklar silinemezler, kopyalanamaz veya benzer bir varlıkla eşitlenemezler, çünkü her NFT varlığı kendi başına benzersizdir.

NFT NASIL YAPILIR?

Herkes bir NFT oluşturabilir. NFT’ler, bir veri kümesinin benzersiz olduğunu doğrulayan bir dizi karakter kriptografik hash’in, ilişkili olduğu blok zincirdeki önceki kayıtlarına uygun olarak oluşturulabilir. Bunun için kripto endüstrisi hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmanız gerekmiyor. Başlamadan önce, NFT'lerinizi hangi blokzincirinde yayınlamak istediğinize karar vermeniz gerekecek. Ethereum şu anda bu iş için lider blokzinciri hizmetidir. Her blok zincirinin kendi standardı, uyumlu cüzdan hizmetleri ve pazar yerleri vardır.