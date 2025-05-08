Justin Timberlake İstanbul konseri ne zaman? Justin Timberlake İstanbul konser nerede?
Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Justin Timberlake, Türk hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor. Peki, Justin Timberlake İstanbul konseri ne zaman? Justin Timberlake İstanbul konser nerede?
Müzik ve sinema dünyasının sevilen ismi Justin Timberlake, beş yıllık aranın ardından Türkiye’ye geri dönüyor. Peki, Justin Timberlake İstanbul konseri ne zaman? Justin Timberlake İstanbul konser nerede?
JUSTİN TIMBERLAKE İSTANBUL KONSERI NE ZAMAN?
Pop ve R&B müziğinin yıldız ismi Justin Timberlake, beş yıllık bir aranın ardından yeniden İstanbul sahnesine dönüyor. Ünlü sanatçı, “Justin Timberlake 2025” dünya turnesi kapsamında 30 Temmuz’da İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu’nda hayranlarıyla buluşacak.
JUSTİN TİMBERLAKE İSTANBUL KONSER BİLETLERI SATIŞTA MI?
Stagepass organizasyonu ve Biletinial iş birliğiyle 30 Temmuz’da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda gerçekleşecek etkinliğin biletleri ise 8 Mayıs itibarıyla biletineal.com üzerinden satışa sunulacak. Bu kapsamda, Biletix ve Passo gibi online bilet satış kanalları üzerinden erişim sağlanabilecek. Satışın başlamasıyla birlikte kısa sürede yoğun talep olması bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul yine sallandı: Marmara'da peş peşe deprem!
- Derya Çayırgan'ın avukatı: 'Suç duyurusunda bulunduk'
- ‘Hırsıza hırsız olduğunu unutturmayacağız’
- Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan'a hapis cezası
- 'YÖK'ün tanıdığına dönük hiçbir bilgi yok'
- 'Sırf Erdoğan'ın rakibi diye...'
- 'Cumhurbaşkanı 'haber okuma' diyerek işten attırdı...'
- İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli!
- Ümit Karan'dan tutuklama haberlerine yanıt!
- ‘Her şeyin bir vakti var…’