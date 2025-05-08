Yayınlanma: 08.05.2025 - 11:35

Güncelleme: 08.05.2025 - 11:35

Müzik ve sinema dünyasının sevilen ismi Justin Timberlake, beş yıllık aranın ardından Türkiye’ye geri dönüyor. Peki, Justin Timberlake İstanbul konseri ne zaman? Justin Timberlake İstanbul konser nerede?

JUSTİN TIMBERLAKE İSTANBUL KONSERI NE ZAMAN?

Pop ve R&B müziğinin yıldız ismi Justin Timberlake, beş yıllık bir aranın ardından yeniden İstanbul sahnesine dönüyor. Ünlü sanatçı, “Justin Timberlake 2025” dünya turnesi kapsamında 30 Temmuz’da İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu’nda hayranlarıyla buluşacak.

JUSTİN TİMBERLAKE İSTANBUL KONSER BİLETLERI SATIŞTA MI?

Stagepass organizasyonu ve Biletinial iş birliğiyle 30 Temmuz’da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda gerçekleşecek etkinliğin biletleri ise 8 Mayıs itibarıyla biletineal.com üzerinden satışa sunulacak. Bu kapsamda, Biletix ve Passo gibi online bilet satış kanalları üzerinden erişim sağlanabilecek. Satışın başlamasıyla birlikte kısa sürede yoğun talep olması bekleniyor.