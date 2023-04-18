K-Pop grubu Blackpink, Guinness rekorlar kitabına girdi
Güney Koreli K-Pop müzik grubu Blackpink, YouTube kanalı en çok görüntülenen müzik grubu olarak Guinness rekorlar kitabına dahil oldu.
Yonhap'ın haberine göre, dünyaca ünlü müzik grubu Blackpink'in ajansı YG Entertainment, gruba ait resmi YouTube kanalının 30 milyardan fazla görüntülenmeyle Justin Bieber'ın kanalını geçtiğini açıkladı.
21. KEZ...
Blackpink yakın zamanda 86,9 milyon aboneyle YouTube'da en çok takip edilen müzik grubu olmuştu.
Son rekorla Blackpink, Guinness rekorlar kitabına 21. kez adını yazdırmış oldu.
NE OLMUŞTU?
Grup daha önce de "Spotify'da en çok dinlenen kadın grubu" ve "İngiltere ve ABD albüm listelerinde 1 numaraya ulaşan ilk kadın K-pop grubu" gibi rekorlara imza atmıştı.
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