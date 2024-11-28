Kaan Urgancıoğlu’ndan 600 milyonluk şaka: 'Yüzde 10’unu muhabirlere veririm!'

Yayınlanma: 28.11.2024 - 15:49

Güncelleme: 28.11.2024 - 16:28

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, katıldığı bir etkinlikte hem muhabirlerle keyifli anlar yaşadı hem de yaptığı esprili açıklamalarla gündem oldu. Yılbaşı özel çekilişinde verilecek olan 600 milyon TL’lik büyük ikramiye hakkındaki soruları yanıtlarken, renkli kişiliğini bir kez daha ortaya koydu.

Yargı dizisinde canlandırdığı Ilgaz karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Urgancıoğlu, etkinlikte basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Muhabirlerin, “Yılbaşı büyük ikramiyesi 600 milyon TL. Size çıksa ne yaparsınız?” sorusuna samimi bir şekilde gülerek, “İnşallah bana çıkar” dedi. Bu sözleriyle hem çevresindekileri güldürdü hem de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"BÜYÜK İKRAMİYENİN YÜZDE 10’UNU MUHABİRLERE AYIRIRIM"

Kaan Urgancıoğlu, konuşmasının devamında muhabirlerle paylaştığı sürpriz bir teklif yaptı. Büyük ikramiyeyi kazanması halinde basın mensuplarına özel bir jest yapacağını belirtti:

“Şu an bu konuyu burada konuştuğumuz için, eğer kazanırsam ikramiyenin %10’unu sizinle paylaşırım. Beni unutmayın!” diyerek hem şaşırttı hem de kahkahalara neden oldu.

Ünlü oyuncunun esprili ve içten açıklamaları, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Urgancıoğlu’nun hayranları, bu sözlerini tebessümle karşıladı.