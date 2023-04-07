Kabaran ve hiç sönmeyen kek pişirmenin püf noktası! Sır gibi saklanan yöntem..

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 23:58

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 23:58

Kek pişirirken herkesin bilmesi gereken bazı püf noktalar var. Yemek.com sitsesinde yer alan bir içerikte; Kekin çatlamaması için herkesin bilmesi gereken püf noktalar paylaşıldı.

KEK NEDEN ÇATLIYOR?

180 derecede ısıtılmış fırınlarınıza kekinizi attığınız anda kekiniz öncelikle dışarıdan pişmeye başlar. Özellikle kek kalıplarındaki kekler piştikçe dış kısımları sertleşir. Dış kısımları tamamen piştiğinde ısı yavaş yavaş iç kısımlarına doğru yayılır. Hava ve sıvılar giderek genleşir ve bu şekilde olduğunda kabın içerisine sığmamaya da başlar. Alan bulamadıkça yukarıya doğru genişlemeye ve kabarmaya başlar. Kabardıkça ve genleştikçe üzerine çatlamalar oluşmaya başlar. İçlerinden hafif sıvı çıkıyorsa ısısı çok fazla gelmiş ya da kek harcınız tam kıvamında olmamış demektir. Ancak çatlakların iç kısımları kuru ise kekinizin piştiğini anlayabilirsiniz.

Tepside ya da borcamda pişen keklerde ise durum daha farklı işliyor. Daha geniş bir alana sahip oldukları için ısı çok daha geniş bir alana eşit miktarda yayılıyor ve üzerinde çok hafif çatlaklıklar oluşuyor. Çünkü tepside ya da borcamdaki keklerin her yerinin pişme süresi hemen hemen aynı diyebiliriz. Üzerinin çatlamasının sebebi sıvı miktarının az kaçmış olması ya da ısının çok fazla olmuş olmasıdır.

Pandispanyalar ve diğer adıyla sünger kekler en az çatlamalar olmasını istediğimiz keklerin başında kalıyor. Bu keklerin zaten çok az çatlaklara sahip olmasının nedeni içerisindeki yumurta miktarının oldukça fazla olması. Ancak pürüzsüz bir dokusu olsun istiyorsanız onları bir tık daha düşük bir ısıda daha uzun süre pişirebilirsiniz.

KEK PİŞİRİRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKEN PÜF NOKTALAR



Kek yaparken kullanılacak tüm malzemeler oda sıcaklığında olmalı.

Kuru malzemeler (un, kakao, kabartma tozu, vanilin) elenmeli.

Kek yaparken kullanılacak olan kase, çırpma teli, mikser ucu ya da mikser haznesi kuru olmalı.

Yumurtaların, süt ürünlerinin ve kullanılacaksa kabartma tozunun taze olmasına dikkat edilmeli.

Kullanılan şeker eriyene kadar çırpılmalı

Verilen kek malzemesi, pişirilecek kap ve fırının ısı ölçülerine uyulmalı.

Aksi belirtilmediği sürece fırın mutlaka önceden ısıtılmalı.

Kek hamuru hazırlandıktan sonra bekletilmeden pişirilmeli.

FIRININ KAPAĞINI SÜREKLİ AÇMAYIN