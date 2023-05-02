Kabarmayan kek kalmıyor.. Keklerin kabarmasını sağlayan tüyo

Yayınlanma: 02.05.2023 - 23:11

Güncelleme: 02.05.2023 - 23:11

Öğreneceğiniz bu sırlardan sonra kabarmayan kek kalmıyor.. Keklerin kabarmasını sağlayan tüyoları sizler için derledik. Kek pişirirken bilmeniz gereken birkaç püf nokta bulunuyor.



Kabaran kekler için 7 püf noktayı iyi bilmek gerekiyor.

Kabaran keklerin sırrı birkaç faktöre bağlıdır. İşte kabaran keklerin sırrı için bazı ipuçları:

1. Yumurtaları oda sıcaklığında bekletin: Yumurtaları buzdolabından çıkardıktan sonra, oda sıcaklığında en az 30 dakika bekletin. Bu, yumurtaların daha kolay köpükleşmesini sağlar.

2. Malzemeleri ölçülü kullanın: Kek tarifindeki malzemeleri doğru ölçülerde kullanın. Fazla un veya şeker, kekin kabarmasını önleyebilir.

3. Kabartma tozunu doğru şekilde kullanın: Kek tarifinde kabartma tozu kullanılıyorsa, doğru ölçüde kullanın. Fazla kabartma tozu, kekin tadını bozabilir.

4. Hamuru fazla karıştırmayın: Kek hamurunu fazla karıştırmak, gluten oluşumuna neden olabilir ve bu da kekin kabarmasını önleyebilir. Hamuru karıştırmak için spatula kullanın ve hafifçe karıştırın.

5. Fırını önceden ısıtın: Kek pişirmeden önce fırını önceden ısıtın. Bu, kekin eşit şekilde pişmesini sağlar ve kabarmasına yardımcı olur.

6. Fırın kapısını açmayın: Kek fırında pişerken, fırın kapısını açmayın. Bu, sıcaklığın düşmesine ve kekin kabarmasının bozulmasına neden olabilir.

7. Keki hemen çıkarmayın: Keki fırından çıkardıktan sonra, hemen kalıptan çıkarmayın. Kekin ılıması için 10-15 dakika bekletin ve ardından kalıptan çıkartın.

Bu ipuçlarına dikkat ederek kabaran ve lezzetli bir kek yapabilirsiniz.

KEK TARİFİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER

Uskuphaber sitesinde yer alan bir içerikte; Kabaran kek tarifiyle ilgili detaylar paylaşıldı: Kek genelde Türk mutfağının siyah çay yanına en iyi giden lezzetidir. Börek ve poğaçaya nazaran daha çok tercih edilir. Peki kek daha iyi nasıl kabarır? İşte Kabaran Kek tarifi..

Malzemeler

2,5 su bardağı un

4 tane yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket şekerli vanilin

Susam

Yapılışı

İlk olarak kek kalıbınızı tereyağı ile yağladıktan sonra her tarafına susam serpiştirin.

Geniş bir kap içerisine yumurta ve toz şekeri alın. Mikserle köpük köpük olana dek çırpın. Ardından sıvı yağı ekleyin ve bir kaç kez daha çırptıktan sonra un, kabartma tozu ve şekerli vanilin karışımını elekten geçirerek ilave edin. Bu aşamadan sonra spatula kullanarak karıştırın. Kek harcınızı kalıba boşaltın ve bir kaç kez tezgaha vurun.

Önceden altlı üstlü ısıtılmış 170 derece fırında 35 dakika kadar pişirin.

Şimdiden afiyet olsun..