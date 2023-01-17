Mısır ekmeği nasıl yapılır? Püf noktaları ile mısır ekmeği tarifi...

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 09:41

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 09:41

Mısır unu ve mısır ekmeği denildiğinde akla sadece Karadeniz gelmektedir. Önceleri büyük yuvarlak tepsilerde mısır unu, sıcak su ve tuz ile yoğurularak oluşturulan hamur, ateş üzerinde kızdırılmış çelik tepsiye serilerek pişirilirdi. Uzun süre tazeliğini koruyabilmesi için içerisine bir miktar soya fasulyesi unu eklenirdi. Şimdilerde ise ekmeğin içine maya, kabartma tozu, şeker, sıvı yağ ve beyaz unda karıştırılarak fırında ve tavada yapılıyor. Karadeniz yöresinin vazgeçilmez lezzetinden biri olan mısır ekmeği günümüzde hala sık sık yapılmaktadır. Mısır ekmeğinin yanında vazgeçilmez diğer lezzetlerse, karalahana çorbası ve turşu kavurmasıdır. İçeriğinde lif bulunduğu için uzun süre tokluk hissi verir. Fosfor ve potasyum bakımından zengin olsa da, yağ değeri beyaz ekmeğe göre daha yüksektir. Bu yüzden yemeklerin yanında küçük dilimler halinde tüketilmelidir. Peki kokusu ile iştahları kabartan mısır ekmeği nasıl yapılır?

MISIR EKMEĞI

Malzemeler

4 su bardağı mısır unu

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 çay bardağı zeytinyağı

2 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yapılışı

Unu derin bir kaba alın. Ortasına maya, ılık su, zeytinyağı, tuz ve şekeri ilave edip yoğurun. Üzerini örtüp mayalanması için bekletin.

Tepsiyi yağlayıp hamuru yayın. Üzerine fırça ile su sürün. 15-20 dakika daha dinlendirin.

180 derece fırında 45 dakika pişirin. Çok sertleşmemesi için pişerken, ısıya dayanıklı bir kaba su koyup, fırının içine yerleştirin.

Piştikten sonra dilimleyerek soğumaya bırakabilirsiniz. Afiyet olsun.

MISIR EKMEĞİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Sıcak suyu azar azar ve yedire yedire eklemek ekmeğinizin formunu korur. Gerekirse su miktarını artırabilirsiniz.

Hamurun kıvamı cıvık olmalıdır.

Tepsiyi yağlamak yerine asma yaprağıda serebilirsiniz. Ekmeğe aroma verir.

Pişme süresi fırından fırına değişkenlik göstereceği için kontrollü pişirmenizde fayda var.

Mısır ekmeğinizin biraz daha yumuşak olmasını istiyorsanız, 1 su bardağı kadar beyaz unda ekleyebilirsiniz. Mısır unu oranı her zaman fazla olmalı.

Mısır ekmeğini fırın kullanmak istemezseniz, tavadada pişirebilirsiniz. Kapağı kapalı, kısık ateşte yavaş yavaş pişirilmelidir.