Kadın sağlığında 'erken menopoz' alarmı: Kalp krizi riski yüzde 40 artıyor

Kadın sağlığı üzerine yürütülen kapsamlı bilimsel çalışmalar, erken menopoz ile kardiyovasküler sistem arasındaki tehlikeli bağı gün yüzüne çıkarıyor. JAMA Cardiology dergisinde yayımlanan ve 10 binden fazla kadının 50 yıllık verilerini kapsayan araştırma, 40 yaş öncesi menopoza girmenin yaşam boyu kalp krizi riskini önemli ölçüde tetiklediğini kanıtladı. Uzmanlar, bu durumun östrojen hormonunun erken kaybından kaynaklanan biyolojik bir zincirleme reaksiyon olduğunu belirtiyor.

ÖSTROJEN KAYBI DAMAR SERTLİĞİNİ TETİKLİYOR

Menopoz süreciyle birlikte vücutta azalan östrojen hormonu, kalp ve damar sağlığının korunmasında hayati bir rol üstleniyor. Menopoz Topluluğu (The Menopause Society) Tıbbi Direktörü Dr. Stephanie Faubion, östrojenin erken kaybıyla birlikte vücutta kas kütlesinin azaldığını, iç organ yağlanmasının arttığını ve damarların sertleşmeye başladığını vurguluyor. Bu hormonal değişim; kolesterol ve kan basıncının yükselmesine zemin hazırlayarak, kalbi korumasız bırakan sağlıksız bir ortam yaratıyor. Araştırmacılar, bu sürecin hayatın erken döneminde başlamasının kalp hastalıklarına davetiye çıkardığı konusunda uyarıyor.

ETNİK KÖKEN VE 'YIPRANMA' TEORİSİ: SİYAH KADINLARDA RİSK 3 KAT FAZLA

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, erken menopozun görülme sıklığındaki etnik farklılıklar oldu. Siyah kadınların erken menopoza girme oranı yüzde 15,5 olarak kaydedilirken, beyaz kadınlarda bu oran yüzde 4,8 seviyesinde kalıyor. Bilim insanları, siyah kadınların beyaz kadınlara oranla üç kat daha fazla risk altında olmasını "yıpranma" (weathering) teorisiyle açıklıyor. Bu teoriye göre, maruz kalınan kronik stres ve toplumsal baskılar biyolojik yaşlanmayı hızlandırıyor. Veriler, erken menopoza giren siyah kadınların, 55 yaşından sonra kalp hastalığı olmaksızın yaşadıkları sürenin ortalama 18,2 yıl olduğunu; normal yaşta menopoza girenlerde ise bu sürenin 19,1 yıla çıktığını gösteriyor.

'FIRSAT PENCERESİ': ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIYOR

Uzmanlar, erken menopozun bir "fırsat penceresi" olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Dr. Priya Freaney, teşhis konulduğu andan itibaren uygulanacak koruyucu önlemlerin uzun vadede hayat kurtarıcı olabileceğini ifade ediyor. Risk faktörlerini minimize etmek için şu adımlar öneriliyor: