Kadın yönetmenlerin imzasını taşıyan 7 etkileyici film

Son yıllarda sinema dünyasında kadın yönetmenlerin görünürlüğü giderek artıyor. Toplumsal meselelerden bireysel hikâyelere kadar pek çok farklı konuyu ele alan bu filmler, sinema diline getirdikleri özgün bakışla öne çıkıyor. İşte kadın yönetmenlerin imzasını taşıyan ve mutlaka izlenmesi gereken 7 film önerisi.

1. NOMADLAND (2020) – CHLOÉ ZHAO

Chloé Zhao’nun Oscar kazanan filmi, ekonomik kriz sonrası karavanında yaşayan Fern’in hikâyesini anlatıyor. Sade anlatımı ve gerçekçi atmosferiyle modern göçebeliğe dokunaklı bir bakış sunuyor.

2. LOST İN TRANSLATİON (2003) – SOFİA COPPOLA

Sofia Coppola’nın melankolik anlatımı, Tokyo’da yolları kesişen iki yalnız ruhun hikâyesiyle hayat buluyor. Film, yabancılaşma ve aidiyet temalarını sade ama etkileyici bir dille işliyor.

3. LITTLE MISS SUNSHINE (2006) - VALERİE FARİS

Valerie Faris’in ortak yönetmenliğini yaptığı film, küçük kızlarını güzellik yarışmasına götürmeye çalışan bir ailenin trajikomik yol hikâyesini anlatıyor. Sıcak ve ironik tonu sayesinde geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

4. PERSEPOLİS (2007) – MARJANE SATRAPİ

Animasyon türündeki film, İran Devrimi döneminde büyüyen bir genç kızın hikâyesini anlatıyor. Politik ve kişisel anlatıyı bir araya getiren film, uluslararası alanda büyük beğeni topladı.

5. MUSTANG (2015) – DENİZ GAMZE ERGÜVEN

Türkiye’den çıkan en dikkat çekici filmlerden biri olan “Mustang”, Karadeniz’de yaşayan beş kız kardeşin özgürlük mücadelesini konu alıyor.

6. LITTLE WOMEN (2019) - GRETA GERWİG

Greta Gerwig’in Louisa May Alcott uyarlaması, dört kız kardeşin büyüme hikâyesini çağdaş bir anlatım diliyle yeniden yorumluyor. Film, hem oyunculukları hem de sanat yönetimiyle dikkat çekiyor.

7. YERSİZ YURTSUZ (1985) - AGNÈS VARDA

Fransa’nın güneyinde genç bir kadın, bir çukurda donarak ölmüş halde bulunur. Tunuslu bir işçi ve hayvancılık yapan bir aile de dahil çeşitli insanlar, geri dönüşler eşliğinde bu gizemli ve başına buyruk kadının hikayesini anlatır.