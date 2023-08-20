Kadınlarda en çok görülen 5 hastalık!

Yayınlanma: 20.08.2023 - 15:18

Güncelleme: 20.08.2023 - 15:18

Kadınlar yaşamları boyunca jinekolojik hastalıklarla sıklıkla karşılaşıyor. Kadınlarda görülen hastalıklarda erken tanı ve rutin kontroller yaşam kalitesini ve süresini artırdığı için büyük önem taşıyor.



Kadınların her zaman yaşadığı günlük sorunlar ciddi jinekolojik hastalıkların habercisi olabiliyor. Bu yüzden doktorlar kadınlara düzenli jinekolojik muayeneleri öneriyor.

1- VAJİNAL AKINTI

Vajinal akıntı her kadında görülen ve oldukça doğal olan akıntıdır. Bu akıntılar şeffaf ve kokusuzdur. Kadınlarda en sık görülen jinekolojik sorunlardan biri de anormal vajinal akıntıdır. Vajinanın normal bakteri dengesindeki değişimin vajinal akıntının kokusunu, rengini ya da kıvamını değiştirebileceğini söyleyen doktorlar, vajinanın önden arkaya doğru temizlenmesini ve gereksiz antibiyotik kullanılmamasını öneriyor.

2- ADET DÜZENSİZLİĞİ

'Normal adet döngüsündeki aksaklıklar adet düzensizlikleri olarak adlandırılır'. Adet döngüsünün 21 günden kısa veya 35 günden uzun olması ve kanamanın 6 günden uzun sürmesi normal kabul edilmez. Bu durum adet düzensizliği olarak adlandırılır. Adet düzensizliklerinin çoğu hormonal olmakla birlikte kist ve miyom gibi faktörlere bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Depresyon, stres, mevsimsel ve çevresel değişiklikler, aşırı kilo alımı, ani kilo kaybı gibi faktörler adet düzensizliğine neden olabilir.

Spor ve egzersiz yapmak, uygun vücut ağırlığında olmak, yeterli güneş ışığı almak ve adet düzensizliğine iyi gelebilecek magnezyum ve D vitamini almak gelebilir.

3- POLİKİSTİK OVER SENDROMU

Doğurganlığı olumsuz etkileyen ve hastalıkların oluşumuna zemin hazırlayan, üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen hormonal bozukluklardan biridir. Polikistik Over Sendromu olan kadınlarda yumurtanın olgunlaşması için gerekli olan hormon üretilmez ve yumurtaların hiçbiri olgunlaşıp çatlayamadığı için yumurtlama gerçekleşmez. Bu durumda adet düzensizliğine ya da adet görmemeye neden olur.

Sağlıklı beslenme ve egzersiz ile ideal kilonuzu koruyun. D vitamini takviyesi alınabilir. Şekerli ve işlenmiş gıdalardan kaçının. Tahıl ürünleri, meyve, sebze, yağsız et tüketilmeli ve kan şekerini düşük tutmak için gerekli destek alınmalıdır.

4- İDRAR KAÇIRMA

İdrar kaçırma, 30 yaşından sonra görülmeye başlayan ve giderek artan; koku ve hijyen gibi nedenlerle kadınların kendilerini sosyal hayattan kısıtlamalarına neden olan önemli bir sorundur. İdrar kaçırma kalıtsal bir kollajen doku bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkabilir. Çoklu doğum, sigara kullanımı, obezite, iri bebek doğurma, zor doğum öyküsü, kalça kaslarının egzersizle gelişememesi gibi risk faktörleri vardır. Bu risk faktörlerinin varlığında daha erken yaşlarda görülür.

İdrar kaçırma tedavisinde hasta profili incelenmeli ve duruma göre tedavi yöntemi belirlenmelidir.

5- KASIK VE BEL AĞRISI

Kasık ağrısı kadınların günlük yaşamlarını etkileyecek kadar şiddetli olabilir. Kasık ve bel ağrısı üreme organlarından, idrar yollarından, sindirim sisteminden veya iskelet sisteminden kaynaklanabilir. Tedavi ağrıya göre değişebilir. Ultrason ve laparoskopi ile ağrının nedeni teşhis edilmeye çalışılır. Psikolojik destek de hastalara yardımcı olur.

Bu tür jinekolojik hastalıklar önemsiz gibi görünse de tedavi edilmediği takdirde çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle kadınların düzenli olarak muayene olmaları önerilmektedir.