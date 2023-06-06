'Sıcak hava vajinal enfeksiyona neden olabilir'

Yayınlanma: 06.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 06.06.2023 - 07:00

Yaz aylarında aşırı terlemenin jinekolojik hastalıkları beraberinde getirebileceğini vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşegül Kalın Ayçiçek, dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

“SICAK VE NEMLİ ORTAMLAR MANTAR ENFEKSİYONU RİSKİNİ ARTIRABİLİR”

Yaz aylarının sıcak ve nem nedeniyle jinekolojik hastalıklar için en verimli dönemlerden biri olduğunu söyleyen Op. Dr. Ayçiçek, “Yaz aylarında sıcak ve nemli ortamlar mantar enfeksiyonu riskini artırabilir. Vajinada artan kaşıntı, yanma, beyaz akıntı ve hassasiyet oluşabilir. Sıcak havalarda artan terleme, vajinadaki PH dengesini bozabilir ve bakteriyel vajinoz riskini artırabilir. Bu enfeksiyonda da balık kokusunu andıran kötü kokulu akıntı, kaşıntı ve tahriş görülebilir. Yaz aylarında hijyen kurallarının uyulmadığı deniz ve havuz aktiviteleri mesane enfeksiyonları riskini artırabilir. Bu enfeksiyonda ise sık idrara çıkma, idrar yaparken ağrı, idrarda kan görülmesi gibi belirtiler ortaya çıkabilir” diye konuştu.

ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Yaz aylarında vajinal enfeksiyonlardan kaçınmak için hijyenik koşullara dikkat etmek gerektiğini söyleyen Op. Dr. Ayçiçek, “İç çamaşırının pamuklu olması ve günlük olarak değiştirilmesi, vücudu sıkan ve havasız bırakabilecek, dar kıyafetler giymekten kaçınılması, denizden çıktıktan sonra ıslak olan mayo ve bikinilerin değiştirilmesi gibi önlemler, vajinal sağlığı koruyarak rahat bir yaz geçirilmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte, herhangi bir enfeksiyon belirtisi fark edilmesi durumunda kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurulması gerekir” dedi.