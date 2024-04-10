Kadınlarda hormonal dengesizliğin 5 önemli işareti: Bu belirtiler bir rahatsızlığın habercisi olabilir...

Yayınlanma: 10.04.2024 - 21:34

Güncelleme: 10.04.2024 - 21:34

Hormonlar, vücudumuzdaki çeşitli işlevleri düzenleyen ve dengeleyen kimyasallardır. Özellikle kadın sağlığında, menstrüel döngü, üreme sistemi ve genel sağlık üzerinde önemli etkilere sahiptirler. Hormonların doğru işleyişi ve dengesi, kadınların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için son derece önemlidir. Bu nedenle hormonların işlevleri ve etkileri üzerine yapılan araştırmalar, sağlık alanında kritik bir rol oynamaktadır. Peki, hangi belirtiler bir rahatsızlığın habercisi olabilir? işte kadınlarda hormonal dengesizliğin 5 önemli işareti...

KADINLARDA HORMONAL DENGESİZLİĞİN 5 ÖNEMLİ İŞARETİ

1. Akneler:

Birçok kadın, adet döneminden önce veya dönemi sırasında sinir bozucu sivilcelerle karşılaşabilirler. Ancak, kronik akne daha kalıcı ve rahatsız edici olabilir. Geçmeyen sivilceler genellikle fazla androjenler veya kadın ve erkeklerin sahip olduğu testosteron gibi erkek hormonları nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu hormonlar, ciltte yağ üretimini artırarak gözenekleri tıkayabilir ve sivilce oluşumunu teşvik edebilir.

2. Yorgunluk:

Yorgunluk, pek çok farklı nedenle ilişkilendirilen yaygın bir semptomdur. Özellikle progesteron hormonunun uykuya dalmayı zorlaştırmasıyla ilişkilendirilir ve yorgunluğa neden olabilir. Bir diğer sık karşılaşılan hormonal dengesizlik ise düşük tiroid hormon düzeyleridir (hipotiroidizm). Doğru tanı için basit bir kan testi yaptırılabilir.

3. Adet düzensizliği:

Çoğu kadın, tipik olarak 21 ile 35 gün arasında değişen düzenli bir adet döngüsüne sahiptir. Ancak, bazı kadınlar düzensiz dönemler yaşayabilirler. Bu düzensizlik, normalden daha kısa veya daha uzun süreli, normalden daha hafif veya daha ağır kanamalar şeklinde olabilir. Düzensiz adetler, bazı sağlık sorunlarının belirtisi olabileceği gibi hormonal dengesizliklerle de ilişkili olabilir. Bu nedenle, doğru teşhis ve tedavi için doktora danışmak önemlidir.

4. Karın ağrısı ve bağırsak sorunları:

Gastrointestinal kanalı kaplayan hücrelerin hem östrojen hem de progesteron reseptörleri bulunmaktadır. Bu hormonların seviyeleri, bir kadının aylık adet döngüsü boyunca değişir. Bu durum, gastrointestinal sistemin işlevini etkileyebilir. Kadınlar genellikle adet dönemlerinde karın ağrısı, şişkinlik, ishal, kabızlık, kusma ve bulantı gibi sorunlar yaşayabilirler. Ancak bu tür belirtiler genel olarak yaşanıyorsa, altta yatan başka nedenlerin olabileceği de unutulmamalıdır. Hormonal değişikliklerin yanı sıra diğer sağlık sorunları da bu belirtilere yol açabilir, bu nedenle doktor tarafından değerlendirilmeleri önemlidir.

5. Depresyon:

Hormonal dengesizlik bazı duygudurum bozukluklarına neden olabilir. Birçok kadın, adet döneminden önce ve bu dönemde öfke, sinirlilik, ruh hali, depresyon ve kaygı yaşamaktadır. Bunlar premenstrüel sendrom (PMS) ile ilişkili olabilir. Premenstrüel disforik bozukluk (PMDD) daha ciddi bir PMS biçimidir. Östrojenin dopamin, serotonin ve norepinefrin gibi nörotransmiterler üzerinde bir etkisi vardır.