Kadınların kabusu serviks kanserinde aşı kritik önemde

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 07:00

Rahim ağzı kanseri ya da tıbbi adıyla serviks kanserinin kadınların kâbusu olmaya devam ettiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nden Opr. Dr. Seher Sarı, “Rahim ağzı kanseri; serviks denilen rahim ağzında gelişen ve human virüs yani HPV olarak adlandırılan virüsün bazı tiplerinin de neden olduğu bilinen bir kanserdir. Kadınlarda görülen kanser tiplerinde ikinci sırada yer alır. Rahim ağzı kanserlerinin ilk belirtisi genellikle ilişki sırasında ve sonrasında görülen vajinal kanamadır. Düzenli smear testi yaptırmak ve aşılama yöntemi rahim ağzı kanseri olma ihtimalini azaltır” dedi.

“HPV VIRÜSLERİ NEDEN OLABİLİR”

Rahim ağzı kanseri ya da tıbbi adıyla serviks kanserinin kadınların kâbusu olmaya devam ettiğini dile getiren Opr. Dr. Seher Sarı, “Rahim ağzı kanseri; serviks denilen rahim ağzında gelişen ve human virüs yani HPV olarak adlandırılan virüsün bazı tiplerinin neden olduğu da bilinen bir kanserdir. Kadınlarda görülen kanser tiplerinde ikinci sırada yer alır. Rahim ağzı kanserlerinin ilk belirtisi, genellikle ilişki sırasında ve sonrasında görülen vajinal kanamadır. Düzenli olarak smear testi yaptırmak ve aşılama yöntemi rahim ağzı kanseri olma ihtimalini azaltır” diye konuştu.

“3 YILDA BİR TEST YAPILMASI GEREKİYOR”

Bu kanser türünden korunmanın mümkün olduğunun altını çizen Dr. Seher Sarı, “Rahim ağzı kanserinden korunmanın iki yolu vardır. Bunlardan birisi rahim ağzı kanser taraması olan smear testi, diğeri ise aşılamadır. Ayrıca hijyen de çok önemli bir rol almaktadır. Prezervatif kullanmak HPV bulaşma riskini azaltır ama tam bir koruma sağlamaz. Çünkü enfeksiyon cilt teması ile de bulaşabilir. Smear testi yaptırdığınız takdirde kanser öncesi lezyonları yakalama şansı yüksektir. Bu dönemde hastaları tespit edip kanser olmadan tedavi etme şansına sahip olabiliyoruz. Rahim ağzı kanseri taramasına cinsel ilişkiye başlama yaşına bakılmaksızın 21 yaşından sonra başlanmalıdır. Yaşları 21 ile 30 arasında olan kadınlarda 3 yılda bir smear, 31 ile 65 yaş arası kadınlarda 3 yılda bir smear veya 5 yılda bir ko-test denilen smear testi ile beraber HPV testi yapılmalıdır” şeklinde konuştu.



