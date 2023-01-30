Ünlü sunucu Kadir Ezildi'nin acı günü...

Temizlik takıntısıyla bilinen ünlü sunucu Kadir Ezildi, 'en kıymetlim' dediği anneannesini kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 14:07
Ünlü sunucu Kadir Ezildi'nin acı günü...
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FOX TV ekranlarında yayınlanan 'En Hamarat Benim'in sunucusu Kadir Ezildi büyük bir acı yaşadı.

Temizliğe olan merakı ile tanınan Kadir Ezildi'nin anneannesi hayatını kaybetti. Ezildi'nin anneannesi Gülhanım Kaplan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Kadir Ezildi'nin geçtiğimiz günlerde vefat eden anneannesine bir ev alarak hediye ettiği ortaya çıktı. Ancak Gülhanım Kaplan, yeni evinde sadece 1 hafta oturabildi.

Kadir Ezildi zaman zaman anneannesi Gülhanım Kaplan ile eğlenceli videolarını sosyal medya hesabından paylaşıyordu.


Kadir Ezildi

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