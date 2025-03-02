Kadir Gecesi ne zaman? 2025 Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında?

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün merak ediliyor. 2025 Yılının Ramazan ayında Kadir Gecesi ayın kaçına denk gelecek araştırılıyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? 2025 Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında?

Kadir Gecesi ne zaman? 2025 Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.03.2025 - 14:00

Her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da Kadir Gecesi'nin hangi gün olacağı araştırılıyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? 2025 Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında?

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ

Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilmiştir.

KADİR GECESİ 2025 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba gecesi idrak edilecek.


Etiketler: #Kadir Gecesi #Ramazan ayı #ramazan

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