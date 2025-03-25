Yayınlanma: 25.03.2025 - 15:25

Güncelleme: 25.03.2025 - 15:25

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün merak ediliyor. 2025 Yılının Ramazan ayında Kadir Gecesi ayın kaçına denk gelecek araştırılıyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? 2025 Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında?

KADİR GECESİ 2025 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba gecesi idrak edilecek.

KADİR NE DEMEK?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır.

KADİR GECESİNİN ANLAMI NE?

Kadir Gecesi'nden Kur'an-ı Kerim'in Kadir Suresi'nde bahsedilmektedir. Surede Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gercesi indirilmeye başladığı ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilmiştir. Bakara Suresi 185. ayette ise Kur'an-ı Kerim'in Ramazan Ayı'nda indirilmeye başladığı ifade edilmiştir. Bu bilgiler ışığında Kur'an-ı Kerim'e göre Kadir Gecesi Ramazan ayı içerisinde yer almaktadır.

Ancak Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin Ramazan ayı içerisinde olduğu ifade edilmekle beraber Ramazan Ayı'nın hangi gecesi olduğu net olarak ifade edilmemiştir. Bu durumda ise İslam alimleri Hz. Muhammed'in bu konuyla ilgili hadislerine bakıp Kadir Gecesi'nin Ramazan Ayı'nın her gecesinde aranması gerektiğini vurgulamakla beraber, bu gecenin Ramazan Ayı'nın son on gecesinde bir olduğuyla ilgili genel kanaate varmıştır.