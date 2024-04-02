Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ayın kaçında? Kadir Gecesinin önemi ne?

Ramazan ayının son günleri yaklaşırken, Kadir Gecesi tarihi de merak konusu oldu. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ayın kaçında? Kadir Gecesinin önemi ne?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 09:41
Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ayın kaçında? Kadir Gecesinin önemi ne?
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Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan Ramazan ayı devam ediyor. Bu ay içinde idrak edilen Kadir Gecesi tarihi de vatandaşların merak ettiği konu oldu. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ayın kaçında? Kadir Gecesinin önemi ne?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek.

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ NE?

Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir.

Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün "bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilmiştir.


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