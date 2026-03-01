Kadir Gecesi için geri sayım başladı. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2026 Kadir Gecesi Ramazan ayının kaçıncı günü?

2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesidir. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 2026 yılında, Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.

KUR’AN-I KERİM’DE KADİR GECESİ

Kadir Gecesi’nin önemi, doğrudan Kur’an-ı Kerim’de yer alır. Kadir Suresi’nde bu gecenin “bin aydan daha hayırlı” olduğu ifade edilir. İslam inancına göre Kur’an bu gecede indirilmeye başlanmıştır.