Ramazan ayında en çok ziyaret edilen şehirler belli oldu

Enuygun.com, ramazan ayında en çok ziyaret edilen şehirleri açıkladı

AA
14 Mart 2024 Perşembe, 11:39
Ramazan ayında en çok ziyaret edilen şehirler belli oldu

Enuygun, ramazan ayında en çok ziyaret edilen şehirleri listeledi.

Ramazan ayında en çok ziyaret edilen şehirler belli oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, atmosferleri ve kutsal mekanlarıyla ramazanda ziyaretçi sayıları artan bazı şehirler, bu dönemde özellikle tercih ediliyor.

Ramazan ayında en çok ziyaret edilen şehirler belli oldu

Mevlana ile özdeşleşen Konya, ramazan ayında en çok ziyaret edilen şehirler listesinde ilk sırada yer alıyor. 

Ramazan ayında en çok ziyaret edilen şehirler belli oldu

Konya'da, Mevlana Türbesi ve Müzesi'nin yanı sıra Şems-i Tebrizi Türbesi ve Camisi, Şeyh Sadrettin Konevi Türbesi, Alaeddin Keykubad Camii, Aziziye Cami, Eşrefoğlu Cami ve Kapu Cami bu ayda sıklıkla ziyaret edilen inanç merkezleri arasında öne çıkıyor.

Ramazan ayında en çok ziyaret edilen şehirler belli oldu

Ankara'da ise en çok Hacı Bayram Cami ve Türbesi ziyaret ediliyor. 

Ramazan ayında en çok ziyaret edilen şehirler belli oldu

Başkentte Kocatepe Cami, Ahmet Hamdi Akseki Cami gibi modern ve büyük camilerin yanında çok sayıda tarihi cami bulunuyor.

Ramazan ayında en çok ziyaret edilen şehirler belli oldu

Bursa da Osmanlı Devleti'nin ilk büyük başkenti olduğu için Osmanlı İslam eserlerinin ilk örneklerini içeriyor. 

Ramazan ayında en çok ziyaret edilen şehirler belli oldu

İlk başkent İznik'teki Ayasofya Cami, 15. yüzyıl başında Yıldırım Beyazıt döneminde külliye olarak inşa edilen Ulu Cami ve Emir Sultan Külliyesi şehrin ramazan aylarında en sık ziyaret edilen noktaları arasında yer alıyor.

Ramazan ayında en çok ziyaret edilen şehirler belli oldu

Şanlıurfa, çok sayıda manevi ziyaret noktasıyla öne çıkıyor. Balıklıgöl, kutsal sayılan ve ramazanda sıklıkla ziyaret edilen noktalar arasında bulunuyor. 

Ramazan ayında en çok ziyaret edilen şehirler belli oldu

Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa'da ramazan ayında Harran'a bağlı Özkent köyü sınırlarındaki tarihi Şuayb şehri harabeleri de sıkça ziyaret ediliyor. Halk arasında Şuayb peygamberin bu kentte yaşadığına inanılıyor.

Ramazan ayında en çok ziyaret edilen şehirler belli oldu

İstanbul'a yakın konumu ve sınırları içerisindeki dini yapılarla öne çıkan Edirne'de ramazanda en çok Selimiye Camisi ziyaret ediliyor. 

Ramazan ayında en çok ziyaret edilen şehirler belli oldu

Muradiye Camisi, Eski Cami, Gazimihal Camii, Üç Şerefeli Cami ve Has Yunus Türbesi de şehirdeki önemli ibadet ve ziyaret noktaları arasında yer alıyor.

Ramazan ayı ziyaret

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