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Kadir İnanır bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Kadir İnanır bugün son yolculuğuna uğurlanacak

28.06.2026 11:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kadir İnanır bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Hayata veda eden büyük aktör Kadir İnanır, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bugün düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
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77 yaşında hayatını kaybeden ve yalnızca oyunculuğuyla değil siyasi mücadelesiyle de Türkiye'de iz bırakan sinemanın büyük ismi Kadir İnanır, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

İnanır için düzenlenecek tören, saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Büyük aktör İnanır, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ndeki cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

NE OLMUŞTU?

İnanır, zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı Acıbadem Fulya Hastanesi'nde 26 Haziran'da hayata veda etmişti.

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