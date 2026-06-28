77 yaşında hayatını kaybeden ve yalnızca oyunculuğuyla değil siyasi mücadelesiyle de Türkiye'de iz bırakan sinemanın büyük ismi Kadir İnanır, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
İnanır için düzenlenecek tören, saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.
Büyük aktör İnanır, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ndeki cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
NE OLMUŞTU?
İnanır, zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı Acıbadem Fulya Hastanesi'nde 26 Haziran'da hayata veda etmişti.