RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Merve Dizdar'ı hedef aldı: 'Tebrik edilesi bir yanı yok'

Yayınlanma: 28.05.2023 - 08:24

Güncelleme: 28.05.2023 - 08:24

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu.

Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü "Kuru Otlar Üstüne"deki performansıyla Merve Dizdar'a verildi.

Film, Türkiye'nin ücra bir köyünde zorunlu hizmetini bitiren ve başka bir öğretmen olan Nuray (Merve Dizdar) ile karşılaşana kadar ayrılabileceğine dair umudunu yitiren genç resim öğretmeni Samet'i (Deniz Celiloğlu) konu alıyor.

KONUŞMASI GÜNDEM OLDU

"Kuru Otlar Üstüne" ile En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar konuşması da kısa sürede Türkiye gündemine girdi.

Dizdar, şu sözleri kullandı:

"Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray’ın ve Nuraylar’ın duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için, kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum."

RTÜK BAŞKAN YARDIMCISI HEDEF ALDI

Dizdar'ın başarısı Türkiye'yi gururlandırırken; muhalif kanallara kestiği cezalarla gündemden düşmeyen ve AKP'nin 'arka bahçesi' haline gelen RTÜK ise Dizdar'ı tebrik etmek yerine hedef aldı.

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Twitter'dan skandal bir paylaşıma imza attı.



Uslu, "Önce kendi ülkene saygı duymayı öğreneceksin Merve Dizdar. Sonra da bu ülkenin tüm vatandaşlarından aldığın ödül için tebrik bekleyebilirsin. Ülkesine saygı duymayanın aldığı ödülün de tebrik edilesi bir yanı yoktur" ifadelerini kullandı.