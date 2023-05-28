Cem Yılmaz'dan Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar'a tebrik

Yayınlanma: 28.05.2023 - 07:23

Güncelleme: 28.05.2023 - 07:23

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu.

Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü "Kuru Otlar Üstüne"deki performansıyla Merve Dizdar'a verildi.

ÇIKIŞ ARAYAN KÖY ÖĞRETMENİNİ KONU EDİNİYOR

Film, Türkiye'nin ücra bir köyünde zorunlu hizmetini bitiren ve başka bir öğretmen olan Nuray (Merve Dizdar) ile karşılaşana kadar ayrılabileceğine dair umudunu yitiren genç resim öğretmeni Samet'i (Deniz Celiloğlu) konu alıyor.

KONUŞMASI GÜNDEM OLDU

"Kuru Otlar Üstüne" ile En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar konuşmasında, "Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray’ın ve Nuraylar’ın duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için, kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum" dedi.

CEM YILMAZ'DAN TEBRİK

Gururlandıran haberin sosyal medyada da gündem olmasının ardından; aralarında siyasi ve ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişi Merve Dizdar'ı yaptıkları paylaşımlarla tebrik etti. Bu isimlerden biri de ünlü komedyen Cem Yılmaz oldu.

Kişisel Twitter hesabından, Cannes Film Festivali'nin tweetini alıntılayan Yılmaz, "Başarıların,mutluluğun daim olsun..Merve Dizdar Cannes 2023 en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu" ifadelerini kullandı.