Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Kadir İnanır, 14 Mayıs 2026 tarihinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybetti. Peki, Kadir İnanır’ın cenazesi ne zaman, saat kaçta? Kadir İnanır nereye defnedilecek?
KADİR İNANIR CENAZE TÖRENİ
Kadir İnanır için düzenlenecek son veda programının detayları paylaşıldı. Usta oyuncu için 28 Haziran 2026 Pazar günü saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni gerçekleştirilecek. Törenin ardından ikindi namazını takiben Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak.
Cenaze namazının ardından Kadir İnanır'ın naaşı, ailesi, yakınları ve sevenlerinin katılımıyla Ulus Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
KADİR İNANIR NEDEN ÖLDÜ?
Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır'dan acı haber geldi. 14 Mayıs 2026'da rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki sanatçı, akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmış, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilmişti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen İnanır, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.