77 yaşında hayata veda eden Türk sinemasının dev ismi Kadir İnanır için, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Peki, Kadir İnanır'ın çocuğu var mı, yok mu? Kadir İnanır'ın eşi kim?

KADİR İNANIR'IN ÇOCUĞU VAR MI, YOK MU?

Kamuoyunda bilinen bilgilere göre Kadir İnanır’ın çocuğu bulunmuyor. Özel hayatını her zaman gözlerden uzak yaşamayı tercih eden usta oyuncu, evlilik ve aile yaşamı konusunda da medyadan uzak bir profil çizmiştir.

KADİR İNANIR'IN EŞİ KİM?

Kadir İnanır'ın resmi olarak yaptığı bir evlilik bulunmuyor. Uzun yıllar boyunca evlilik yerine hayat arkadaşlığı kavramına önem verdiği bilinen sanatçı, özel yaşamında sade ve gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih etti.