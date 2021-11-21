Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni açıklama
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi, dün aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Muğla Ortaca'da bulunan Kadir İnanır aniden rahatsızlandı. 72 yaşındaki sanatçı, ambulansla Denizli’ye götürüldü.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı. Yapılan kontrolde, sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtilmişti.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan yeni açıklamada, "Kadir İnanır’ın sağlık durumu iyi, şun an felç durumu yok, takip ediliyor. Beyin damar tıkanıklığı şüphesiyle gözetim altında tutuluyor" denildi.
NE OLMUŞTU?
Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, ambulansla Denizli’ye götürülmüştü. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, yoğun bakıma alınmıştı.
Yapılan kontrolde, ünlü sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirlenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilmişti.
Vücudunun yüzde 80 felç riski taşıdığı bildirilen İnanır’ın bir süre yoğun bakımda takip edileceği, duruma göre ameliyat edileceği ifade edilmişti.
Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan İnanır'ın durumu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı;
"Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır’ı Üniversitemiz Hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz."
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