Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Konuşmasında bir felç durumu var mı?

Üç gündür yoğun bakımda entübe edilen usta sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. İnanır'ın doktoru, "Biz de daha erken uyanmasını umuyorduk. Arada bazı olumsuzluklar, tansiyon yükselmeleri oldu. Artık entübe değil. Eşini yanına aldık" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 14:18
Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Konuşmasında bir felç durumu var mı?
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İstanbul Beykoz'da yaşadığı evde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakımda entübe edilen usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuna dair yeni bir açıklama geldi.

"SAĞ TARAFINDA TAM BİR FELÇ TABLOSU VARDI"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnanır'ın doktoru, "İlk zamanlarda sağ tarafında tam bir felç tablosu vardı, şu anda durum daha iyi" dedi.

KONUŞMASINDA SORUN OLACAK MI?

"Biz de daha erken uyanmasını umuyorduk. Arada bazı olumsuzluklar, tansiyon yükselmeleri oldu" diyen İnanır'ın doktoru, "Artık entübe değil. Eşini yanına aldık. Yoğun bakım tedavisi devam edecek. Konuşmasını daha sonra bekliyoruz. Konuşması için yorgun. Şu andaki belirtiler konuşmada bir sıkıntı olmayacağını gösteriyor. Bekliyoruz" diye konuştu.



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