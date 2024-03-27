Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Konuşmasında bir felç durumu var mı?
Üç gündür yoğun bakımda entübe edilen usta sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. İnanır'ın doktoru, "Biz de daha erken uyanmasını umuyorduk. Arada bazı olumsuzluklar, tansiyon yükselmeleri oldu. Artık entübe değil. Eşini yanına aldık" dedi.
İstanbul Beykoz'da yaşadığı evde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakımda entübe edilen usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuna dair yeni bir açıklama geldi.
"SAĞ TARAFINDA TAM BİR FELÇ TABLOSU VARDI"
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnanır'ın doktoru, "İlk zamanlarda sağ tarafında tam bir felç tablosu vardı, şu anda durum daha iyi" dedi.
KONUŞMASINDA SORUN OLACAK MI?
"Biz de daha erken uyanmasını umuyorduk. Arada bazı olumsuzluklar, tansiyon yükselmeleri oldu" diyen İnanır'ın doktoru, "Artık entübe değil. Eşini yanına aldık. Yoğun bakım tedavisi devam edecek. Konuşmasını daha sonra bekliyoruz. Konuşması için yorgun. Şu andaki belirtiler konuşmada bir sıkıntı olmayacağını gösteriyor. Bekliyoruz" diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaza geçiren Şirin Payzın ameliyat oldu
- Rusya'dan Fenerbahçe açıklaması!
- Özel, o kent için uyarıda bulundu!
- Menzilciler İstanbul'da birbirine girdi
- Ümit Özdağ'dan açıklama!
- Fatih Portakal seçimde sürpriz beklediği illeri açıkladı
- Yargıtay’da Menzil etkisi!
- Merhametli burçlar hangileridir?
- Birinin yalan söylediğini anlamanın en basit yolu
- Ülkücülerden 'İmamoğlu' provokasyonu