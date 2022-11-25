Kagemusha filminin konusu ne, oyuncuları kim?
1980 yılında vizyona giren Kagemusha filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Kagemusha filminin konusu ne? Kagemusha filminin oyuncuları kim? Kagemusha filminin IMDb puanı kaç?
Kagemusha, yönetmenliğini ve senaristliğini Akira Kurosawa'nın üstlendiği, 1980 yapımlı bir aksiyon/drama filmidir.
KAGEMUSHA FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir samuray savaş ağasına tamamen benzeyen adi bir hırsız, lordun dublörü olarak işe alınır. Daha sonra savaş ağası öldüğünde, hırsız onun yerine silaha sarılmak zorunda kalır.
KAGEMUSHA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tatsuya Nakadai
Tsutomu Yamazaki
Kenichi Hagiwara
Jinpachi Nezu
KAGEMUSHA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Kagemusha filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.3 olarak belirlenmiştir.
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