Kagemusha filminin konusu ne, oyuncuları kim?

25 Kasım 2022 Cuma, 11:08

Kagemusha, yönetmenliğini ve senaristliğini Akira Kurosawa'nın üstlendiği, 1980 yapımlı bir aksiyon/drama filmidir.

KAGEMUSHA FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir samuray savaş ağasına tamamen benzeyen adi bir hırsız, lordun dublörü olarak işe alınır. Daha sonra savaş ağası öldüğünde, hırsız onun yerine silaha sarılmak zorunda kalır.

KAGEMUSHA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tatsuya Nakadai

Tsutomu Yamazaki

Kenichi Hagiwara

Jinpachi Nezu

KAGEMUSHA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kagemusha filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.3 olarak belirlenmiştir.