Bay Evet filminin konusu ne, oyuncuları kim?

25 Kasım 2022 Cuma, 10:58

Bay Evet (Yes Man), yönetmenliğini Peyton Reed'in, senaryosunu ise Danny Wallace ve Nicholas Stoller'ın üstlendiği, 2008 yapımlı bir romantik/komedi filmidir.

BAY EVET FİLMİNİN KONUSU NE?

Üzücü bir boşanma yaşayan, kredilerden sorumlu bir banka memuru, kişisel gelişim gurusunun etkisiyle bir sene boyunca karşısına çıkan her şeye evet demeyi kabul eder.

BAY EVET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jim Carrey

Zooey Deschanel

Bradley Cooper

BAY EVET FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Bay Evet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlenmiştir.