Bay Evet filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2008 yılında vizyona giren Bay Evet filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Bay Evet filminin konusu ne? Bay Evet filminin oyuncuları kim? Bay Evet filminin IMDb puanı kaç?
Bay Evet (Yes Man), yönetmenliğini Peyton Reed'in, senaryosunu ise Danny Wallace ve Nicholas Stoller'ın üstlendiği, 2008 yapımlı bir romantik/komedi filmidir.
BAY EVET FİLMİNİN KONUSU NE?
Üzücü bir boşanma yaşayan, kredilerden sorumlu bir banka memuru, kişisel gelişim gurusunun etkisiyle bir sene boyunca karşısına çıkan her şeye evet demeyi kabul eder.
BAY EVET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jim Carrey
Zooey Deschanel
Bradley Cooper
BAY EVET FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Bay Evet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlenmiştir.
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