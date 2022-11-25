Katil Köpekbalığı filminin konusu ne, oyuncuları kim?
Katil Köpekbalığı (Shark Night 3D), yönetmenliğini David R. Ellis'in üstlendiği, 2011 yapımlı bir korku/gerilim filmidir.
Katil Köpekbalığı (Shark Night 3D), yönetmenliğini David R. Ellis'in üstlendiği, 2011 yapımlı bir korku/gerilim filmidir.
KATİL KÖPEKBALIĞI FİLMİNİN KONUSU NE?
Ailesinin Louisiana gölündeki bir adada bulunan yazlığına tekneyle giden Sara ve arkadaşları, güneş altında eğlenceli bir hafta sonu geçirmek üzere hemen mayolarını kuşanırlar. Ancak yıldız futbol oyuncusu Malik sudan tek kolu kopmuş halde, sendeleyerek çıkınca, adadaki parti havası son bulur. Malik’in durumu ciddidir ve tedavi için onu adanın diğer tarafına geçirmek için kaybedecek bir dakikaları yoktur. Ufak bir hız teknesiyle yola çıkan üniversiteli arkadaşlar çok geçmeden gölün kocaman ve saldırgan yüzlerce köpekbalığıyla dolu olduğunu anlar.
KATİL KÖPEKBALIĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sara Paxton
Chris Carmack
Dustin Milligan
KATİL KÖPEKBALIĞI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Katil Köpekbalığı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.0 olarak belirlenmiştir.
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