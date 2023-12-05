Kahramanmaraş'ta hasat başladı: Tonlarca ürün Rusya, Romanya ve Arap ülkelerine gidecek

Yayınlanma: 05.12.2023 - 11:05

Güncelleme: 05.12.2023 - 11:05

Kahramanmaraş'ta ayva hasadı başlarken, ürünün özellikle Rusya, Romanya ve Arap ülkelerine ihraç edildiği öğrenildi.

Onikişubat ilçesindeki Tedbirler, Avcılar, Şahinkaya ve Ilıca bölgelerinde yetiştirilen ayvada hasat dönemi başladı.

Bölgede bulunan yaklaşık bin 500 dönüm arazide yetiştirilen üründen yılda 10 bin tondan fazla rekolte elde ediliyor. Ürün iriliği ile dikkat çekerken, tadı ve rengi ile de müşterilerin ilgisini çekiyor.

Üretici Hanifi Kayaalp, "Bu ürünleri özellikle Rusya, Romanya ve Arap ülkelerine gönderiyoruz. Üretimlerimiz güzel, kaliteli ürünler var. Bu bölgemizde ayvanın randımanlı yetiştiğini ve yaklaşık bin ton gibi rekoltenin olduğunu tahmin ediyoruz. Bizdeki yetişen ürün 250 ton. Bu üründen Avcılar ve Çamlıbel mahallelerimizde de var. Bu bölgeye tüccarlarımızın da gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Hatice Kayaalp ise, “Ayvalarımızı toplamaya başladık ve ihraç edeceğiz inşallah. Deprem ve kurak giden havadan dolayı ağaçlar biraz kurumuş olsa da son yağan yağmur nedeniyle ayvalarımız genel olarak güzel” dedi.