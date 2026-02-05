Kahveseverlere kötü haber: Starbucks o içecekleri menüden kaldırdı!

Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks, son yılların en kapsamlı menü daraltma operasyonuna imza attı. Şirket, operasyonel süreçleri hızlandırmak ve maliyet disiplini sağlamak amacıyla kalıcı menüsünde yer alan 13 içeceği tamamen kaldırdığını duyurdu.

“ÖZE DÖNÜŞ” STRATEJİSİ DEVREDE

Starbucks CEO’su Brian Niccol, göreve gelmesinin ardından başlattığı “Back to Starbucks” (Starbucks’a Dönüş) dönüşüm planı çerçevesinde radikal adımlar atmaya devam ediyor. Niccol, son çeyrek bilanço toplantısında yaptığı açıklamada, düşük talep gören ve hazırlanması karmaşık olan ürünlerin operasyonel yavaşlığa ve israfa yol açtığını vurguladı.

Niccol, kendi görev süresi boyunca menünün toplamda yüzde 25-30 oranında küçüldüğünü belirterek, odak noktasının hız ve kalite olduğunu ifade etti.

FRAPPUCCINO ÇEŞİTLERİNDE BÜYÜK TIRPAN

Menüden çıkarılan ürünlerin büyük bir kısmını, hazırlanması zahmetli olan Frappuccino çeşitleri oluşturdu. Yapılan değişiklikle beraber standart Frappuccino sayısı 21’den 12’ye düşürüldü. Şirket sözcüsü, listeden çıkarılan ürünlerin "nadiren sipariş edilen veya benzer alternatifleri bulunan" içecekler olduğunu belirtti.

İŞTE STARBUCKS MENÜSÜNDEN KALDIRILAN O İÇECEKLER:

Starbucks’ın kalıcı listesinden sildiği 13 ürün şunlar oldu:

Iced Matcha Lemonade

Espresso Frappuccino

Caffè Vanilla Frappuccino

Java Chip Frappuccino

White Chocolate Mocha Frappuccino

Chai Crème Frappuccino

Caramel Ribbon Crunch Crème Frappuccino

Double Chocolaty Chip Crème Frappuccino

Chocolate Cookie Crumble Crème Frappuccino

White Chocolate Crème Frappuccino

White Hot Chocolate

Royal English Breakfast Latte

Honey Almond Milk Flat White