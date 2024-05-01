Yayınlanma: 01.05.2024 - 15:33

Güncelleme: 01.05.2024 - 15:33

Kakava, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu yıl da kutlanacak olan Kakava şenliklerinin neden kutlandığı, ne zaman ve nerede kutlanacağı merak ediliyor. Peki, Kakava şenlikleri ne, neden kutlanır? Kakava şenlikleri nerede, ne zaman kutlanır?

KAKAVA ŞENLİKLERİ NEDEN KUTLANIYOR?

Kakava şenlikleri, her yıl mayıs ayının ilk haftasında çeribaşı tarafından ateşin yakılmasıyla başlar ve ertesi günün akşamına kadar devam eder.

Kakava, Roman kültüründe bir bayramdır. Kökenlerini Mısır ve Ön Asya'dan alır. Kakava, Romanlar için bir yıl boyunca sabırsızlıkla beklenen ve büyük hazırlıklar yapılarak kutlanan en önemli günlerden biri olarak kabul ediliyor.

KAKAVA ŞENLİKLERİ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Kakava şenlikleri, 4 Mayıs Cumartesi çeşitli konserlerle başlayacak. Etkinlikler, 5 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da başlayacak konserler ve gösterilerin ardından Kakava ateşinin saat 15.00'te Sarayiçi'nde yakılmasıyla devam edecek.

6 Mayıs Pazartesi günü sabahında da binlerce turist dilekler dileyecek.

KAKAVA ŞENLİKLERİ NEREDE KUTLANACAK?

Edirne Belediyesince organize edilen kutlamalar, Tunca Nehri'nin çevrelediği Sarayiçi'nde kutlanacak.

Program kapsamında 6 Mayıs Pazartesi günü sabahı ise şafak sökmeden Roman ritüelini görmek için binlerce turist Tunca Nehri kenarında dilekler dileyecek. Tunca'da sağlık için yüzünü yıkayan Roman gençleri ise hava uygun olduğu takdirde nehre girecek.