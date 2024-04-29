36. haftanın programı açıklandı: Süper Lig'de tüm maçlar aynı gün ve saatte oynanacak

Yayınlanma: 29.04.2024 - 17:10

Güncelleme: 29.04.2024 - 17:10

Süper Lig'de 36. hafta maçlarının programı açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 36. haftadaki tüm maçlar 12 Mayıs Pazar günü oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

İşte o program: