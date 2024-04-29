36. haftanın programı açıklandı: Süper Lig'de tüm maçlar aynı gün ve saatte oynanacak
Süper Lig'de 36. hafta müsabakalarında tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte oynanacak.
Süper Lig'de 36. hafta maçlarının programı açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre 36. haftadaki tüm maçlar 12 Mayıs Pazar günü oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.
İşte o program:
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