36. haftanın programı açıklandı: Süper Lig'de tüm maçlar aynı gün ve saatte oynanacak

Süper Lig'de 36. hafta müsabakalarında tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte oynanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 17:10
36. haftanın programı açıklandı: Süper Lig'de tüm maçlar aynı gün ve saatte oynanacak
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Süper Lig'de 36. hafta maçlarının programı açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 36. haftadaki tüm maçlar 12 Mayıs Pazar günü oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

İşte o program:


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