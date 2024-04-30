Diyanet'ten 'makam aracı' açıklaması: 'Yoğun şehir dışı programları dolayısıyla...'

Diyanet İşleri Başkanlığı, makam hizmetlerinde kullanılan 2010 model aracın sıklıkla arızalandığını, TOGG marka aracın makam hizmetlerinde kullanıldığını, haberlere konu edilen aracın ise başkanlığın yoğun şehir dışı programları dolayısıyla kiralandığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 18:51
Diyanet'ten 'makam aracı' açıklaması: 'Yoğun şehir dışı programları dolayısıyla...'
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Başkanlıktan yapılan açıklamada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullandığı araçlar hakkında bazı basın organlarında çıkan haberlerin, asılsız olduğu ifade edildi.

Başkanlığın makam hizmetlerinde kullanılmak üzere 2016'da, 2010 model bir aracın Başbakanlık tarafından kuruma tahsis edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"O günden bu yana kurumumuzda kullanılan araç, ekonomik ömrünü tamamlaması ve sıklıkla arızalanması sebebiyle ihtiyaca cevap verememeye başlamıştır. 2023 senesinden itibaren Başkanlığımız envanterine giren TOGG marka araç, makam hizmetlerinde kullanılmaktadır. Haberlere konu edilen araç ise Başkanlığın yoğun şehir dışı programlarından ötürü ihtiyaca binaen kiralanmaktadır."


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